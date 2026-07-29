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Estreia em casa
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Esportivo aposta na força dos jovens e dos cascudos para disputa da Divisão de Acesso 2026

Tivo recebe o Guarani-VA, campeão da Terceirona em 2025, no sábado (1º)

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