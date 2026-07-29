Esportivo aposta na força dos jovens e dos cascudos para disputa da Divisão de Acesso 2026

Partida inicia às 17h, no Estádio Montanha dos Vinhedos Augusto Arcari / Divulgação

O Esportivo segue em uma luta de três anos na Divisão de Acesso. Após o rebaixamento no Gauchão, em 2023, o time de Bento Gonçalves segue investindo na base alviazul, com contratações pontuais de atletas mais experientes, para reconquistar sua vaga na elite.

Na edição de 2026, o Tivo estreia no sábado (1º), às 17h, contra o Guarani-VA. O confronto da primeira rodada é justamente com o campeão da Terceirona Gaúcha, mas terá o fator torcida e jogará no Estádio Montanha dos Vinhedos.

Os trabalhos em Bento Gonçalves começaram no início de julho, e a equipe de Márcio Ebert disputou quatro amistosos. Em casa, a Zebra venceu o Siapergs, por 4 a 1, e o Aimoré, por 2 a 1, além de empatar em 0 a 0 com o Brasil de Farroupilha. Já em Caxias do Sul, enfrentou o time B do Juventude e empatou em 1 a 1.

— Os jogadores foram chegando durante a pré-temporada. Nessa última semana faremos os ajustes necessários para chegar o mais preparado possível, mas ainda temos um desenvolvimento para acontecer durante o campeonato — comentou o técnico, em entrevista à Rádio Gaúcha Serra.

Em 2025, os bento-gonçalvenses pararam na primeira fase. O clube somou 11 pontos em 14 jogos, vindos de três vitórias e dois empates, e terminou o torneio na 12ª posição.

Elenco tem mescla entre jovens da base e atletas experientes. Augusto Arcari / Divulgação

Confira o elenco do Gramadense para a Divisão de Acesso 2026:

Goleiros: Jeferson Hermes; Guilherme Santana; João Müller; Mateus Graizyk.

Laterais: João Marcos Avila; Rômulo Silva; Matheus Nunes.

Zagueiros: Jan Pieter; Vini Ed Mendes; Clebson Conceição; Daniel Moura; João Guidini.

Meio-campistas: Fábio Souza (Makelelé); Lucas Da Matta; Lucas Barth; Dávyts Ferreira; Giovanni Candido; Gean Maciel; Sebatian Rodríguez; Luiz Henrique Rodrigues; Riquelme de Oliveira.

Atacantes: Matheus Rodrigues; Gabriel Henrique Dias (Ribas); Otávio Henrique da Silva; Ghíven Keller; Cassiano Hernandes; Kauã Garcia.

Comissão Técnica:

Treinador: Márcio Ebert

Auxiliar Técnico: Giordano Demore

Preparador Físico: Vinicius Stringhini