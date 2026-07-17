Em preparação para a  Divisão de Acesso, Apafut vence o Lajeadense em amistoso

Duelo aconteceu no Campo da Fras-le. Cauê da Costa / Apafut / Divulgação

A Apafut fará sua estreia na Divisão de Acesso em 2026 e vem estruturando a equipe profissional para a primeira participação no torneio. O Tricolor da Serra recebeu o Lajeadense em um amistoso nesta sexta-feira (17). Em dois tempos de 45 minutos, os caxienses venceram o confronto por 2 a 0, no Campo da Fras-le.

O primeiro jogo-treino do elenco principal foi com um de seus adversários em busca do acesso à elite do Gauchão. Na primeira etapa, o Clébio passou para o atacante Marcos Paulo, que finalizou para o fundo das redes.

No tempo complementar, Luiz Guilherme cobrou escanteio e Fraga ampliou, de cabeça.

O time de Lucas Zanella estreia fora de casa, diante do Passo Fundo. A partida abre a competição, às 15h de sábado, dia 1º de agosto.

Já o duelo com o Leão do Vale acontece na última rodada da primeira fase do torneio, prevista para dia 19 de setembro. O confronto acontecerá no Sesi, em Caxias do Sul.