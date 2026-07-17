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2 a 0
Notícia

Em preparação para a  Divisão de Acesso, Apafut vence o Lajeadense em amistoso

Primeiro jogo-treino da equipe profissional do Tricolor da Serra terminou com comemoração e gols de Marcos Paulo e Fraga

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Camila Corso

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