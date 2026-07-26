Em jogo eletrizante, ACBF sofre derrota no fim para o Campo Mourão

Time laranja sofreu a segunda derrota seguida em casa na competição nacional. Duda Knoff / ACBF/Divulgação

A ACBF perdeu para o Campo Mourão no sábado (25), em Carlos Barbosa, por 4 a 3, pela 14ª rodada da Liga Nacional de Futsal (LNF). Com o resultado, a equipe de Peri Fuentes ocupa, momentaneamente, a 5ª colocação da tabela, com 23 pontos.

Foi o segundo resultado negativo consecutivo do time laranja dentro do Centro Municipal de Eventos Sérgio Luiz Guerra, uma vez que também havia sido derrotado pelo Atlântico, por 2 a 1.

Leia Mais Na briga pelo G-4, ACBF recebe o Campo Mourão pela Liga Nacional de Futsal

Em um jogo de muitas reviravoltas, a equipe saiu atrás, virou para 2 a 1, sofreu o empate ainda no primeiro tempo, buscou novamente a igualdade em 3 a 3 com um golaço de Luís, mas acabou sofrendo o quarto. Os gols da ACBF foram marcados por Luís (2 vezes) e Fogaça.

Na próxima rodada, a equipe de Carlos Barbosa visita o Tubarão, no dia 8 de agosto, na Arena Multiuso Estener Soratto. Antes, com equipe alternativa, a ACBF entra em quadra neste domingo (26), às 18h30min, diante do Riograndense pela Copa RS.