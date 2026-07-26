Esportes

Liga Nacional
Notícia

Em jogo eletrizante, ACBF sofre derrota no fim para o Campo Mourão

Partida válida pela 14ª rodada terminou com vitória dos visitantes, em Carlos Barbosa, por 4 a 3, na noite de sábado (25)

Adicione GZH como fonte preferencial no Google

Pioneiro

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS