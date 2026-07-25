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Vovô Garoto
Notícia

Em grande fase no Botafogo-PB, Nenê volta à Serra para enfrentar o Caxias

Aos 45 anos, meia já balançou as redes nove vezes com a camisa dos paraibanos nesta temporada

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Rafael Rinaldi

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