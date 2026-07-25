Em grande fase no Botafogo-PB, Nenê volta à Serra para enfrentar o Caxias

Desempenho de Nenê melhorou na disputa da Série C do Brasileiro. João Neto / Botafogo-PB/Divulgação

Nenê estará de volta a Caxias do Sul neste domingo (26). Só que desta vez ele não vestirá as cores da camisa verde e branca do Juventude para encarar o Caxias. Principal reforço do Botafogo-PB para a disputa da Série C, o meia de 45 anos (completados no último dia 19) voltará a pisar em solo caxiense sete meses depois de deixar o Verdão.

A partida válida pela 15ª rodada da Série C do Brasileiro será decisiva para as duas equipes. O Grená vem de três empates seguidos diante de seu torcedor e necessita da vitória para voltar ao G-8. O time ocupa o 9º lugar da tabela, com 21 pontos. Três posições acima estão os paraibanos, com 22, e que querem seguir subindo na classificação geral.

E para manter o embalo — são quatro vitórias seguidas e seis partidas sem perder —, o Botafogo-PB conta com o auxílio dos gols e das assistências do Vovô Garoto. Nenê já marcou nove vezes em 2026 e deu quatro passes para gol. Índices bem superiores a sua última temporada pelo Juventude quando anotou três gols e cedeu seis assistências.

O crescimento do atleta no "Belo" ocorreu justamente na disputa do nacional. Apesar de levantar a taça do Paraibano, sob o comando de Lisca, foram apenas três gols e uma assistência no regional. Na Série C, Nenê se tornou o jogador mais essencial da equipe que passou a ser comandada por Marcelo Fernandes: foram seis gols e três assistências até aqui.

Volta da Copa com assistência decisiva

Nenê ficou quase duas semanas sem treinar com o elenco do Botafogo-PB porque estava atuando como convidado especial da CazéTV durante a Copa do Mundo. De volta dos Estados Unidos, chegou no dia do confronto com o Confiança e ainda deu a assistência para um dos gols da vitória por 2 a 0.

Durante o período em que esteve na Copa, Nenê manteve uma rotina de treinamentos para manter a forma, sob a supervisão da equipe de preparação física do Botafogo-PB.

Segundo confronto com o Caxias

Esta será apenas a segunda vez que Nenê enfrentará o Caxias. A primeira ocorreu no ano passado, pela 1ª fase do Gauchão, no Ca-Ju 289, quando o Verdão quebrou um jejum de 22 anos sem derrotar o rival no Estádio Centenário: vitória por 2 a 0. Nenê entrou aos 38 minutos da etapa final.

A passagem do Vovô Garoto pelo Alfredo Jaconi se resume a três temporadas, com 13 gols e 17 assistências. Além de garantir a idolatria da torcida alviverde com muito carisma e prestando solidariedade fora das quatro linhas em momentos difíceis como nas enchentes de 2024.

Nenê participou também do Lance de Craque em 2024 no Alfredo Jaconi. Nathan Bizotto / EC Juventude/Divulgação

Além de Nenê, o técnico Marcelo Fernandes terá força máxima para escalar o Belo diante do Grená. O zagueiro Igor Morais retorna de suspensão, e com isso, o treinador deverá mandar a campo: Luiz Daniel, Diogo Matheus, Yan Souto, Igor Morais e PK; Jhonata Varela, Igor Maduro e Nenê; Rodolfo, Dudu Hatamoto e Henrique Dourado.

O clube ainda negocia a contratação do experiente centroavante Paulo Sérgio, 37 anos, que estava no Náutico e com passagem pelo Juventude em 2019.

Os números de Nenê em 2026:

23 jogos: 9 gols e 4 assistências

Série C:

Botafogo-PB 2x0 Confiança - deu uma assistência

Botafogo-PB 2x0 Brusque - marcou um gol

Ypiranga 1x1 Botafogo-PB - deu uma assistência

Botafogo-PB 2x1 Maringá - marcou dois gols

Botafogo-PB 1x2 Floresta - marcou um gol

Figueirense 2x1 Botafogo-PB - marcou um gol

Ferroviária 0x2 Botafogo-PB - deu uma assistência

Botafogo-PB 1x0 Barra - marcou um gol

Paraibano (Botafogo-PB foi campeão):

Botafogo-PB 1x1 Serra Branca - marcou um gol

Botafogo-PB 2x0 Treze - marcou um gol

Campinense 4x1 Botafogo-PB - marcou um gol

Botafogo-PB 4x0 Pombal - deu uma assistência