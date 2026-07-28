Esportes

Em casa
Notícia

Em duelo de opostos na tabela, Juventude recebe o Avaí no Jaconi na abertura do returno da Série B

Verdão encara o time da Ilha Formosa em busca da consolidação no G-6, enquanto adversário luta para sair da zona de rebaixamento

Adicione GZH como fonte preferencial no Google

Tiago Nunes

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS