Em duelo de opostos na tabela, Juventude recebe o Avaí no Jaconi na abertura do returno da Série B

Jandrei defende a melhor defesa da Série B do Brasileirão com 12 gols sofridos apenas. Fernando Alves / E.C.Juventude / Divulgação

Juventude e Avaí entram em campo pelo returno da Série B do Campeonato Brasileiro nesta terça-feira (28), às 19h30min, no Estádio Alfredo Jaconi. O confronto colocará frente a frente dois opostos em campo: enquanto o Verdão luta pelo acesso — seja direto ou via playoffs —, a equipe de Santa Catarina figura entre os últimos colocados e briga para fugir do rebaixamento.

Na primeira rodada da competição, o Juventude foi até Florianópolis e não teve uma boa jornada. Naquela ocasião, o time de Maurício Barbieri foi derrotado por 2 a 0 em uma tarde de pouco futebol.

Apesar do tropeço na rodada passada, o Ju vive uma fase bem diferente daquele início. O time conseguiu se estabilizar no G-6 e busca manter a regularidade no segundo turno para dar o "sprint" final em busca da vaga direta. Para o técnico Maurício Barbieri, no entanto, não há favoritos para a sequência do campeonato:

— Eu acho que não só em relação ao segundo turno, mas essa competição tem a característica de ser sempre muito acirrada, muito disputada, onde o último às vezes ganha do primeiro, do segundo, do terceiro ou do quarto. É uma competição difícil. A gente tem que manter o equilíbrio agora, se apegar nas coisas positivas que vinha tendo até o momento para ter equilíbrio e fazer uma grande partida na terça-feira, em casa — declarou Barbieri.

No primeiro turno, o Juventude enfrentou um grande problema: os inúmeros desfalques por lesão. O exemplo mais marcante foi o do meia Pablo Roberto, que se lesionou logo na estreia e só ficou à disposição nas duas rodadas finais, perdendo quase todo o turno devido às duas lesões. Sobre a gestão do elenco, Barbieri destacou a busca por soluções internas: