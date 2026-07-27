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Em alta após título, Gramadense chega motivado para Divisão de Acesso 2026

Trem da Serra se reapresenta nesta segunda-feira (27),  com o objetivo de conquistar o terceiro título em quatro anos de profissional

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Camila Corso

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