Em alta após título, Gramadense chega motivado para Divisão de Acesso 2026

Time de Gustavo Corrêa estará na Série D em 2027. Volmer Perez / FGF / Divulgação

A Divisão de Acesso 2026 vai começar e os serranos estão organizando a casa para mais uma batalha em busca de uma vaga na elite do Gauchão. No sábado (1º), o Gramadense recebe o Veranópolis em um dos jogos de abertura da edição. O duelo serrano inicia às 15h, na Vila Olímpica, em Gramado.

O Trem da Serra chega na competição a todo o vapor. Com quatro anos de equipe profissional, o time de Gramado já conquistou dois títulos. Em 2024, garantiu o acesso e levantou a taça da Terceirona Gaúcha.

Na última quinta-feira (23), conquistou o título inédito da Copa FGF, ao vencer o Brasil de Pelotas, nos pênaltis, no Estádio Bento Freitas. Ser campeão do torneio também garantiu o direito do Gramadense disputar a Série D do Brasileirão em 2027.

Na Série A2 do Gauchão, em 2025, a equipe foi a melhor serrana da primeira fase, em quinto lugar. Nas quartas de final, porém, acabou eliminada para o Novo Hamburgo, o campeão da edição, por 5 a 1, no agregado.

— A gente usou a Copa da Federação como laboratório para testar alguns atletas. Esse time deu liga, comprou a ideia do treinador e mudou alguns paradigmas do futebol do interior. Temos tudo para fazer um bom início de competição — disse o capitão Dieter, em entrevista à Rádio Gaúcha Serra.

Zagueiro e líder do grupo, Dieter tem 23 anos. Volmer Perez / FGF / Divulgação

Confira o elenco do Gramadense para a Divisão de Acesso 2026:

Goleiros: Maicon Luiz Wagner; Renan Correia da Silva

Laterais-direito: João Vitor da Rosa; Marco Antonio de Medeiros.

Zagueiros: Dieter dos Santos Eninger; Emanuel Tiago Ludcke; Guilherme Bazzan; Iago Cousseau Furtado; Keven Nathanael de Oliveira Machado; Lucas Wendel Rodrigues dos Santos;

Laterais-esquerdo: Enzo Matheus da Silva; Thalis Lucas de Souza Pinto; Adryel Itaqui.

Meio-campistas: Igor Eduardo Oliveira da Silva; José Maurício Rocha; Lucas Daros da Silva; Marco Antonio Camacho Júnior; Murilo Sausen Xavier; Yuri Pereira de Oliveira; Yuri Rodrigues Quadros; Maurício Nunes Palhano de Oliveira; Ryan Medeiros dos Santos.

Atacantes: João Felipe Alves Dias; Marcus Vinicius Pinto Pradella; Pablo dos Santos Muller; Pedro Lima dos Santos; Wilson de Paula Cavalheiro Filho; Ruan Michaelsen de Freitas; Wesley Pacheco Gomes; Kerlly Anderson Freitas da Costa.

Comissão Técnica:

Treinador: Gustavo Corrêa

Auxiliar Técnico: Matheus Teixeira Leão

Preparador Físico: Renato Beulke Lima