"É uma maratona, e o importante é se manter no pelotão de frente", diz técnico do Juventude sobre a Série B

Treinador projetou a reta final do primeiro turno e valorizou o bom desempenho nos últimos jogos. Fernando Alves / E.C.Juventude / Divulgação

Restam apenas duas partidas para o final do primeiro turno da Série B do Brasileiro. Dentro do G-6, o Juventude volta a campo diante do Cuiabá, na sexta-feira (17), às 19h, no Alfredo Jaconi. Depois, enfrenta o Botafogo, dia 23, às 21h30min, em Ribeirão Preto.

Com 13 pontos conquistados nos últimos 15 disputados, o time do técnico Maurício Barbieri se consolidou no G-6 e se aproximou dos líderes da competição. Para o comandante alviverde, o desafio em uma competição tão longa é a consistência e a regularidade.

- Em relação a pontuação, acho que já temos um número importante. Mas não podemos estar satisfeitos, temos mais duas partidas. E até falava com os jogadores que tínhamos a sensação de nunca furar a bolha dos primeiros colocados, sabíamos da importância de uma sequência e da vitória contra o Vila Nova - destacou o treinador, que fez uma comparação interessante:

- É uma maratona, e o importante é se manter no pelotão de frente. Não adianta disparar, e a gente tem vários exemplos de equipes que foram líderes e hoje estão abaixo na tabela. E, claro, quando for possível, a gente dar esse sprint final.

Com 29 pontos, o Ju está a quatro do Criciúma, que lidera a competição. Na sequência da 17ª rodada, é certo que não deixará o G-6. Mesmo assim, a briga promete ser intensa pela pontuação próxima dos 10 primeiros na tabela.