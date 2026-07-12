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"É uma maratona, e o importante é se manter no pelotão de frente", diz técnico do Juventude sobre a Série B

Equipe alviverde não perde há cinco partidas e alcançou a marca de não sofrer gols em 12 dos 17 jogos disputados

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Maurício Reolon

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Tiago Nunes

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