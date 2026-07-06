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"É um ponto positivo que a gente leva", diz técnico do Juventude após empate com o Náutico

Verdão faz jogo equilibrado diante dos pernambucanos, peca pela falta de efetividade, mas se mantém sólido defensivamente e segue no G-6 da Série B

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Rafael Rinaldi

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