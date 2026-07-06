"É um ponto positivo que a gente leva", diz técnico do Juventude após empate com o Náutico

Barbieri valorizou resultado que manteve o Ju no G-6. Gabriel Tadiotto / E.C.Juventude/Divulgação

O Juventude conquistou um ponto diante do Náutico, pela 16ª rodada da Série B, em Recife e se manteve no G-6 da Série B do Brasileiro.

Diante de adversidades como o estado do gramado, o calor pernambucano e alguns desfalques, o time de Maurício Barbieri se manteve sólido defensivamente e segurou o placar no segundo tempo.

— Eu acho que a gente conseguiu, num primeiro tempo, explorar os espaços que a gente sabia que eles iam oferecer, até pelo contexto de ter que se atirar em busca do resultado. Faltou realmente, sermos efetivos, conseguir finalizar melhor no gol. Eu acho que no segundo tempo, a gente sentiu um pouquinho. Jogar aqui nos Aflitos, o campo é muito pesado — comentou o treinador do Ju, que valorizou o ponto em Recife:

— Eu acho que é um ponto positivo, a gente veio com a intenção de buscar a vitória, mas jogar aqui sempre é muito difícil, então eu acho que é um ponto importante que a gente leva. E agora é buscar trabalhar durante a semana para fazer os resultados em casa.

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O Juventude terá dois desafios em sequência dentro do Alfredo Jaconi, diante de Vila Nova, na sexta, e de Cuiabá, no dia 17. Oportunidade para subir ainda mais na tabela.