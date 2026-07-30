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"É importante, nesse momento, trabalhar o mental desses atletas", afirma técnico do Caxias

Marcelo Cabo enalteceu remobilização para as quatro rodadas finais da primeira fase do Campeonato Brasileiro da Série C

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Rafael Rinaldi

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