"É importante, nesse momento, trabalhar o mental desses atletas", afirma técnico do Caxias

Treinador do Caxias segue com respaldo da direção. Vitor Soccol / S.E.R. Caxias / Divulgação

A semana no Estádio Centenário foi de reuniões e remobilização fora de campo para que o Caxias reaja nas últimas quatro rodadas da primeira fase da Série C do Brasileiro e obtenha uma das oito vagas ao quadrangular do acesso.

No entanto, não são apenas os ajustes técnico ou táticos que estão sendo feitos para a partida contra o Itabaiana, no dia 9 de agosto. O mental do elenco está em jogo, uma vez que o time vive uma fase negativa dentro da competição, com apenas uma vitória nos últimos seis jogos.

— É importante, nesse momento, trabalhar o mental desses atletas que internamente, entre nós, não haja desconfiança, porque a gente tem trabalhado muito todos os dias. Precisamos, nesse momento, trabalhar o mental dos jogadores para que eles não deixem de acreditar naquilo que a gente tem produzido dentro do jogo — comentou o técnico Marcelo Cabo.

Na segunda-feira (27), elenco e comissão técnica tiveram uma reunião no vestiário com o presidente Roberto de Vargas, que exigiu uma nova atitude para as rodadas finais da primeira fase. Depois, os atletas ganharam folga na terça, voltaram a trabalhar até esta sexta-feira (31) e ganharão um novo período de descanso no fim de semana. A partir da próxima, o intuito dos treinamentos comandados por Marcelo Cabo é dar mais tranquilidade para que a equipe possa converter em gols as oportunidades desperdiçadas nos últimos jogos.