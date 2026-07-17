Duelo de muralhas: Juventude desafia o Cuiabá no Jaconi para se aproximar do líder e quebrar um tabu

Raí Ramos tem 19 jogos e uma assistência com a camisa do Juventude. Fernando Alves / E.C. Juventude / Divulgação

O Estádio Alfredo Jaconi será o palco de um confronto estratégico na noite desta sexta-feira (17), às 19h. Pela Série B do Campeonato Brasileiro, Juventude e Cuiabá se enfrentam em uma partida que colocará frente a frente as duas defesas mais sólidas da competição. Além do prestígio tático, o duelo carrega um forte ingrediente histórico: o Alviverde tenta derrubar um incômodo tabu de nunca ter vencido o adversário mato-grossense na história.

Os números mostram o tamanho do desafio para os atacantes no Jaconi. Dono da melhor defesa do campeonato, o Juventude sofreu apenas oito gols até aqui. Logo atrás vem o Cuiabá, que ostenta a segunda melhor marca defensiva, tendo sofrido somente 11.

A missão de derrubar o tabu

Até hoje, as duas equipes se enfrentaram em oito oportunidades oficiais, com ampla vantagem para o clube visitante. Foram quatro empates e quatro derrotas do Juventude. Apesar do retrospecto desfavorável, o clima no vestiário jaconero é de total confiança para reescrever essa história, apoiado pela invencibilidade do Verdão jogando diante de sua torcida.

— Nós temos nos preparado muito bem para esse jogo. A nossa equipe vem em uma crescente muito positiva. Estamos confiantes para fazer um grande jogo com o apoio da nossa torcida em casa. Com certeza, vamos buscar a vitória. Confesso que não me apego muito a marcas antigas até porque cheguei nesta temporada e sequer sabia desse tabu. Mas, já que ele existe, vamos trabalhar forte para quebrá-lo. Ao mesmo tempo, temos a nossa força em casa — ponderou o lateral Raí Ramos.

Manutenção no pelotão e sonho

Após frequentar a zona intermediária da tabela no início da competição, o Juventude engatou uma sequência positiva, e hoje figura de forma consolidada no pelotão de cima, com quatro vitórias e um empate. Questionado sobre os desafios de ingressar e se sustentar no grupo dos primeiros colocados, Raí Ramos demonstrou que a mentalidade do elenco é mirar o topo.

— Na minha opinião, chegar lá em cima é difícil, mas se manter é o mais importante e o mais desafiador. Temos batido muito nessa tecla: quando estávamos fora do grupo de cima, o importante era não deixar os líderes se distanciarem. Agora que entramos, o objetivo é buscar o topo com muita humildade e trabalho. Sabemos que não é fácil, mas estamos mirando alto. Queremos conquistar esse acesso e, mais para frente, quem sabe, brigar por um título. A competição é difícil, mas temos que sonhar grande, e o grupo tem trabalhado forte para isso — afirmou Raí.

Confronto tático das melhores defesas

Se na rodada anterior o Juventude precisou neutralizar o ataque mais produtivo da Série B, o desafio agora é conseguir furar um sistema defensivo tão encaixado quanto o seu próprio. Raí Ramos prevê um embate de muita paciência e inteligência tática no Jaconi: