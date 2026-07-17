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Duelo de muralhas: Juventude desafia o Cuiabá no Jaconi para se aproximar do líder e quebrar um tabu

Em confronto entre as duas melhores defesas da Série B, equipe de Maurício Barbieri busca primeira vitória na história diante do rival mato-grossense

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Tiago Nunes

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