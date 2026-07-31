Depois de usar a Copa FGF como laboratório, Brasil de Farroupilha pretende surpreender na Divisão de Acesso

Time disputou a Copa FGF em 2026. Luiz Erbes / Divulgação

O Brasil de Farroupilha quer, em 2026, repetir um feito de 34 anos atrás. Campeão da Divisão de Acesso em 1992, o clube busca voltar à elite do Gauchão. A estreia rubro-verde acontece neste domingo (2), às 15h, quando recebe o Aimoré, no Estádio das Castanheiras.

A temporada iniciou mais cedo em Farroupilha. No comando de Márcio Ebert, que agora lidera o Esportivo, o clube disputou a Copa FGF, mas acabou parando na fase classificatória, conquistando quatro empates em seis jogos.

Para a segunda divisão estadual, o Rubro-Verde contratou Guilherme Bedin para comandar a equipe. Com experiências como auxiliar e categorias de base, o jovem de 37 anos terá seu primeiro desafio como treinador de um time profissional.

— Estamos ansiosos para começar os trabalhos. Vai ser um campeonato bastante acirrado, é um enfrentamento novo, em turno único. Buscamos a classificação, essa é a nossa meta. E aí, conquistada a classificação, por que não o acesso? — comentou o técnico, em entrevista à Rádio Gaúcha Serra.

Com ele, o clube disputou dois jogos-treino com outros serranos. Empatou sem gols com o Esportivo e perdeu para a Apafut, por 1 a 0.

Em 2025, o time ficou em 10º lugar na primeira fase, com 15 pontos, e não conseguiu avançar no torneio. Em quatro vitórias e três empates em 14 jogos.

Equipe contará com jovens da base. William Bertuol / Divulgação

Confira o elenco do Brasil de Farroupilha para a Divisão de Acesso 2026:

Goleiros: Ronaldo Zilio; Gabriel Ianke (Chiapeta)*; Mateus Spir (Gaúcho)*.

Laterais-direito: Marcos Eduardo Queiroz (Marcão); Alisson Dornelles; Gabriel Gosmann (Gabinho)*.

Zagueiros: David Cru; Gustavo Parrudo; Caio Sena; Sigmond Aaron; Leandro Brouzoni; Francisco Longo (Chico); Gabriel Tramasoli; Léo Lumertz*.

Laterais-esquerdo: Diego Hoffmann; Marcelo Pontin*.

Meio-campistas: Jair Berlitz; Vitório Poletto; Almer Salas; Léo Moura; Eduardo Foiatto; Theo Nobre; Marcelo Barreto (Marcelinho); Leonardo Faria (Leozinho); Phelipe Figueiredo (MT); Arthur Mangoni; Tales Magalhaes*; Klaus Bruch*; Pedro Dagios*; Gabriel Paes*.

Atacantes: Marco Antonio Ribeiro; Andrey Fernandes; Luiz Pedro da Silva (Luizinho); Israel de Macedo; Pablo Nascimento; Mário Leite; Matheus Polidorio*; Vicente Camara*; Guilherme Corrêa*.

*Promovidos da base para o profissional.

Comissão Técnica:

Treinador: Guilherme Bedin

Preparador Físico: Diego Costa