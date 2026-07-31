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Depois de usar a Copa FGF como laboratório, Brasil de Farroupilha pretende surpreender na Divisão de Acesso

Rubro-Verde recebe o Aimoré na estreia. A partida inicia às 15h de domingo (2)

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Camila Corso

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