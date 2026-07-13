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Declaração de atleta do Caxias repercute e Ponte Preta se manifesta sobre possível proposta

Roberto admitiu interesse do clube de Campinas, mas descartou o acerto. Segundo o jogador, houve uma proposta, mas ele destacou que não aceitaria jogar sem remuneração.

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Eduardo Costa

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