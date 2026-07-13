Declaração de atleta do Caxias repercute e Ponte Preta se manifesta sobre possível proposta

O lateral-esquerdo Roberto tem 27 jogos com a camisa grená nesta temporada. Porthus Junior / Agencia RBS

O Caxias ficou no empate pelo terceiro jogo seguido em casa na Série C. Após o 0 a 0 com o Floresta, pela 14ª rodada, no sábado (11), na saída de campo, o lateral-esquerdo Roberto admitiu uma proposta da Ponte Preta, mas descartou o acerto, porque não aceitaria jogar sem remuneração.

A Ponte Preta vive uma crise técnica e financeira. Os problemas de atrasos salariais começaram ainda no ano passado. O time está na vice-lanterna da Série B com 10 pontos, atrás do 16º colocado, primeiro time fora da zona do rebaixamento.

— Chegou (proposta da Ponte Preta), mas jogar de graça não dá. Não tem como ficar sem receber. Estou feliz aqui, estou trabalhando. Temos a convicção que vai dar certo, vamos classificar e brigar para subir. Meu foco é o Caxias — disse o jogador.

No entanto, nesta segunda-feira (13), a Ponte Preta se manifestou em uma nota oficial e negou qualquer interesse no lateral-esquerdo do Caxias.

— A Associação Atlética Ponte Preta, por meio do seu Departamento de Futebol Profissional, informa que desconhece e ratifica que não manteve qualquer contato ou interesse na contratação do atleta Roberto, que pertence ao Caxias. Mais uma vez, a Ponte Preta lamenta a publicação de informação equivocada por parte da imprensa, antes de fazer qualquer checagem a respeito do assunto — diz a nota do clube.

Roberto comentou na publicação do Instagram da Ponte Preta e ironizou a nota oficial com emojis de risos e de um joia, e escreveu "tá certo" e "que Deus abençoe vocês". Depois, ele também responde a um comentário de um torcedor negando que mentiu.

Aos 35 anos, Roberto tem 27 jogos, sendo 26 como titular, nesta temporada pelo Caxias.