Debutando na Divisão de Acesso, Apafut estreia na competição apostando nos jovens e estrutura forte interna

Lucas Zanella comanda a equipe. Triunfo Esportes / Divulgação

A Apafut é a grande novidade da Divisão de Acesso 2026. Com apenas dois anos de profissional, o time de Caxias do Sul conquistou o acesso para a Segunda Divisão do Estadual e dá um novo passo em sua trajetória no esporte. A estreante do torneio faz seu primeiro jogo no domingo (2), fora de casa. A partida com o Passo Fundo inicia às 15h.

Para uma nova etapa, a essência do clube permanece. O Tricolor da Serra mantém sua base em jovens atletas da região e buscou contratações pontuais para o torneio.

— A gente tem o objetivo muito claro de se consolidar na divisão. Mas nosso departamento acredita na criatividade, e isso traz nomes que têm um perfil interessante, uma estrutura, da universidade, que dá condições de trabalho. Uma fórmula com bons ingredientes pode trazer efeitos muito positivos — disse a CEO, Hellen Telles, em entrevista à Rádio Gaúcha Serra.

Na pré-temporada, o time de Lucas Zanella conquistou duas vitórias em dois jogos-treino. Contra o Lajeadense, Marcos Paulo e Fraga marcaram os gols da vitória por 2 a 0. Já no confronto serrano com o Brasil-Far, Marcos Paulo, novamente, garantiu o 1 a 0 para os caxienses.

Em 2025, a Apafut surpreendeu na Terceirona Gaúcha, e desbancou clubes tradicionais do Estado. Depois de se classificar como segundo colocado do Grupo A, enfrentou o São Paulo na luta pelo acesso. Em casa, venceu por 1 a 0 e, em Rio Grande, segurou o empate em 1 a 1, garantindo sua vaga na final e, o mais importante, seu espaço na Divisão de Acesso. O time ficou com o vice-campeonato.

Amistoso com o Lajeadense aconteceu no Campo da Frasle. Triunfo Esportes / Divulgação

Confira o elenco da Apafut para a Divisão de Acesso 2026:

Goleiros: Arthur Refosco; Arthur Vellasque Trindade; Guilherme Nunes Schnen; Ronald Thiago Abreu.

Laterais: Erinaldo Santos Rabelo (Pará); Jhuan Gabriel Almeida de Souza; Joaquim Scheffer Clezar; Luiz Guilherme Soares Costa.

Zagueiros: Angelo Daeri Tedesco Neto; Antoniel Phelipe Pereira Da Silva; Clebio Gonçalves; Hendlew Costa da Silva (Etoo); Lucas Gabriel Figueiredo de Quevedo; Tallyssom felipe Souza Rodrigues (Thallys).

Meio-campistas: Adenilson Aparecido Dos Santis Junior; Eduardo Menezes; Filipe Fortes Fraga; João Pedro Zilli Strey; Luis Henrique Ghilardi; Matheus Eduardo de Moraes (Matheus Galo); Paulo Jose Santana Junior; Riquelme Silva Santos.

Atacantes: Carlos Eduardo Santos (Biro); Denilson Rodrigues dos Santos; Herlison Caion de Souza Ferreira (Caion); João Arthur Tirelli Riboli; Marcos Paulo Carvalho Inez; Reinaldo Valverde Fagundes; Vinícius Oliveira Quadros.

Comissão Técnica:

Técnico: Lucas Palavro Zanella

Auxiliar Técnico: Juliano Real Pacheco

Preparador Físico: Bruno da Costa de Oliveira