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Debutando na Divisão de Acesso, Apafut estreia na competição apostando nos jovens e estrutura forte interna

Com dois anos de profissional, Tricolor da Serra inicia nova etapa no Estadual diante do Passo Fundo, no domingo (2)

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Camila Corso

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