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De xodó a persona non grata: Zagueiro volta ao Jaconi após caso de manipulação para enfrentar o Juventude pela Série B

Defensor retorna a Caxias do Sul após cumprir quase dois anos de suspensão por tomar cartões para receber dinheiro de manipuladores 

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Tiago Nunes

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