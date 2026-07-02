De olho no topo: As contas e os caminhos que podem levar o Juventude à liderança da Série B

O torcedor do Juventude tem motivos de sobra para acompanhar a próxima rodada da Série B do Brasileirão com a calculadora na mão. Embalado por uma sequência positiva, o Alviverde pode alcançar o topo da tabela no próximo final de semana. Em caso de vitória contra o Náutico, o Verdão tem a chance de igualar os mesmos 28 pontos do atual líder, o Vila Nova.
Para conseguir colar na liderança, no entanto, a missão exige secar os concorrentes diretos: o time terá de vencer em Recife e torcer para que os quatro primeiros colocados tropecem.
O tabuleiro dos rivais pelo G-4
O grande nó da rodada é que ela vai terminar somente na segunda-feira, às 19h, quando o líder Vila Nova enfrenta o São Bernardo, em Goiás. A equipe paulista está na 4ª colocação, imediatamente à frente do Juventude. Se o São Bernardo vencer, também encosta na liderança, travando uma das vagas. A vitória do time paulista teria de ser por um gol de diferença, e o Juventude vencendo o Náutico por dois, ultrapassaria no saldo, que hoje é igual para ambos (+8).
De olho no topo, o Juventude também precisa secar o vice-líder Novorizontino (27 pontos), que joga no interior paulista contra o Atlético Goianiense e pode, no máximo, empatar para não disparar. O mesmo vale para o 3º colocado, o Criciúma (27 pontos), que recebe o Sport no sábado, às 16h.
O equilíbrio na Segunda Divisão é tão forte que o Sport, mesmo somando os mesmos 25 pontos do Juventude, inicia a rodada na 8ª colocação devido aos critérios de desempate. No total, cinco equipes aparecem igualadas nessa pontuação, disputando palmo a palmo uma vaga na parte de cima da tabela: São Bernardo, Juventude, Operário-PR, Fortaleza e Sport.
Muralha alviverde é o trunfo
Além do bom momento com três vitórias consecutivas, o grande pilar da arrancada do Juventude é o seu sistema defensivo. O time já passou 10 partidas da competição sem sofrer gols e, de quebra, vem contando com os seus defensores para balançar as redes. Na última rodada, foi o zagueiro Gabriel Pinheiro quem, de cabeça, garantiu um dos gols no 2 a 0 contra o Ceará.
— Espero continuar contribuindo com o clube, dando o melhor de mim dentro de campo para que a gente possa conseguir o nosso principal objetivo. Isso é fruto de muito treino; nós trabalhamos diariamente, toda semana. Fui feliz no cabeceio, mas o Sam também me ajudou porque acabou bloqueando o zagueiro deles, que era o maior do setor. Se tiver que entrar jogando ou vir do banco, vou estar preparado. A partir do momento em que estamos aqui, temos que estar prontos para qualquer situação — contou o Pinheiro após vencer o Ceará.