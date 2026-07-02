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De olho no topo: As contas e os caminhos que podem levar o Juventude à liderança da Série B

Verdão pode assumir a liderança da Série B se vencer o Náutico e rivais diretos não conquistarem vitória na rodada

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Tiago Nunes

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