De olho no topo: As contas e os caminhos que podem levar o Juventude à liderança da Série B

Zagueiros foram importantes na vitória sobre o Ceará. Neimar De Cesero / Agencia RBS

O torcedor do Juventude tem motivos de sobra para acompanhar a próxima rodada da Série B do Brasileirão com a calculadora na mão. Embalado por uma sequência positiva, o Alviverde pode alcançar o topo da tabela no próximo final de semana. Em caso de vitória contra o Náutico, o Verdão tem a chance de igualar os mesmos 28 pontos do atual líder, o Vila Nova.

Para conseguir colar na liderança, no entanto, a missão exige secar os concorrentes diretos: o time terá de vencer em Recife e torcer para que os quatro primeiros colocados tropecem.

O tabuleiro dos rivais pelo G-4

O grande nó da rodada é que ela vai terminar somente na segunda-feira, às 19h, quando o líder Vila Nova enfrenta o São Bernardo, em Goiás. A equipe paulista está na 4ª colocação, imediatamente à frente do Juventude. Se o São Bernardo vencer, também encosta na liderança, travando uma das vagas. A vitória do time paulista teria de ser por um gol de diferença, e o Juventude vencendo o Náutico por dois, ultrapassaria no saldo, que hoje é igual para ambos (+8).

De olho no topo, o Juventude também precisa secar o vice-líder Novorizontino (27 pontos), que joga no interior paulista contra o Atlético Goianiense e pode, no máximo, empatar para não disparar. O mesmo vale para o 3º colocado, o Criciúma (27 pontos), que recebe o Sport no sábado, às 16h.

O equilíbrio na Segunda Divisão é tão forte que o Sport, mesmo somando os mesmos 25 pontos do Juventude, inicia a rodada na 8ª colocação devido aos critérios de desempate. No total, cinco equipes aparecem igualadas nessa pontuação, disputando palmo a palmo uma vaga na parte de cima da tabela: São Bernardo, Juventude, Operário-PR, Fortaleza e Sport.

Muralha alviverde é o trunfo

Além do bom momento com três vitórias consecutivas, o grande pilar da arrancada do Juventude é o seu sistema defensivo. O time já passou 10 partidas da competição sem sofrer gols e, de quebra, vem contando com os seus defensores para balançar as redes. Na última rodada, foi o zagueiro Gabriel Pinheiro quem, de cabeça, garantiu um dos gols no 2 a 0 contra o Ceará.