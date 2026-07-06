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Fim do sonho
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Da confiança à frustração: em Caxias do Sul, torcedores lamentam eliminação do Brasil para a Noruega

Brasileiros viveram momentos de tensão, esperança e frustração durante a derrota por 2 a 1, que interrompeu o sonho do hexa nas oitavas de final

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Maria Fernanda Chaves

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