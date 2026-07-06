Da confiança à frustração: em Caxias do Sul, torcedores lamentam eliminação do Brasil para a Noruega

Torcida brasileira amargou mais uma eliminação para uma seleção europeia em Copas do Mundo. Maria Fernanda Chaves / Agencia RBS

A eliminação da Seleção Brasileira para a Noruega nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026 comoveu torcedores que acompanhavam a partida em um bar de Caxias do Sul. A derrota por 2 a 1 adiou mais uma vez a conquista do sexto título mundial.

Antes da bola rolar, o clima era de confiança. O autônomo Alcimar Souza estava animado para curtir a primeira copa ao lado do filho Rafael, de sete anos, e acreditava na classificação.

— Eu acredito que o Brasil tem potencial para trazer o hexa. Então, junto com o meu filho, vivendo uma experiência assim, para mim é muito gratificante — afirmou.

Alcimar e Rafael tinham esperança na equipe de Ancelotti. Maria Fernanda Chaves / Agencia RBS

Alguns apostaram até em superstições para tentar ajudar a Seleção, como o casal Tauane dos Santos, atendente, e Rodrigo Padilha, cozinheiro.

Tauane carregou a bandeira do Brasil junto, como em todos os jogos dessa competição, para dar sorte.

— Coloca na mesa, coloca na cadeira, coloca nas costas... Ela tem que estar junto — revelou.

Rodrigo também repetiu um ritual:

— Eu comecei a usar a mesma roupa nos dias de jogo... E está dando certo.

Até então, estava dando certo.

Rodrigo e Tauane acreditaram até o fim. Maria Fernanda Chaves / Agencia RBS

No avançar da partida, apesar do empate sem gols no primeiro tempo, os torcedores mantinham a expectativa pela classificação. Um deles resumiu o sentimento no intervalo:

— O Brasil está um pouco melhor, só não pode perder as chances que surgem. Dá para virar. Confiamos na virada.

Leia Mais Eliminação do Brasil marca fim de ciclo para Neymar e outros cascudos; veja quem não deve seguir para 2030

Quando a Noruega abriu o placar com Haaland, a confiança ainda resistia.

— A gente esperava. A Noruega vem com um time forte também. Mas a gente não perde a esperança. Vai até o final — disse outra torcedora.

Após o segundo gol norueguês, já na reta final da partida, o clima mudou. O torcedor já não enxergava mais chance.

Entre as principais críticas estavam: o grande número de chances desperdiçadas pelo Brasil, a dificuldade em função da atuação do goleiro da Noruega e a queda de rendimento da Seleção no segundo tempo.

— Eu acho que nós não temos oportunidade de virar porque o goleiro deles está em um dia que não entra bola, infelizmente. Decepcionante. Perdemos para nós mesmos, perdemos muitas oportunidades — avaliou um torcedor.

O público também criticou a falta de um jogador decisivo no time brasileiro:

— Erraram muito gol. E contra um time como a Noruega não dá pra errar tanto gol assim. Eles têm um cara que decide. E infelizmente o Brasil não tem quem decida hoje.

Após a eliminação, Tauane, que viu a própria superstição dar errado, resumiu o sentimento:

— Acho que a gente tinha muito mais para mostrar. É um sentimento muito doloroso.

Sonho adiado

Torcedores que assistiram ao duelo com a Noruega em um bar de Caxias do Sul acabaram frustrados com o resultado. Maria Fernanda Chaves / Agencia RBS

Com a derrota, o Brasil chega a 24 anos sem conquistar uma Copa do Mundo. A eliminação encerra a campanha da Seleção no Mundial de 2026 e inicia o ciclo de preparação para a Copa de 2030.

Ao lado do pai, o pequeno Rafael saiu sem a vitória que esperava. Mesmo tão novo, já parecia ter aprendido uma das principais lições de quem torce pela Seleção: não desistir nunca. Na saída, deixou a frustração de lado e respondeu com convicção: