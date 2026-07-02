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Condições climáticas alteram viagem e programação de treinos do Caxias

Delegação grená não conseguiu sair de Caxias do Sul na manhã desta quinta-feira (2) e voo saíra de Porto Alegre nesta tarde 

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Rafael Rinaldi

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