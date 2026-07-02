Condições climáticas alteram viagem e programação de treinos do Caxias

Equipe de Marcelo Cabo teve treino cancelado por conta da viagem atrasada. Vitor Soccol / S.E.R. Caxias. / Divulgação

Em virtude das condições climáticas, o voo de Caxias do Sul que conduziria a delegação grená até Campinas-SP, na manhã desta quinta-feira (2), foi cancelado. Desta forma, o Caxias fará deslocamento para Porto Alegre com voo para Campinas às 15h15min. O treinamento previsto para esta tarde, no interior paulista, foi cancelado.

Leia Mais Com três desfalques e expectativa por dois retornos, Caxias inicia preparação para enfrentar a Ferroviária

O Grená volta a campo pela Série C do Brasileiro neste sábado (4), às 20h30min, diante da Ferroviária. A equipe de Marcelo Cabo ocupa a 11ª colocação da tabela, com 17 pontos, e deixou o G-8 após o empate com o lanterna Anápolis, no Centenário.

A equipe fará a última atividade na estrutura do Clube Atlético Valinhense na manhã de sexta (3), véspera do confronto em Araraquara.