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Como está a busca do Caxias por um centroavante para a sequência da Série C

Competição entra na reta final da primeira fase e direção grená pretende contratar alternativas para o técnico Marcelo Cabo

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Eduardo Costa

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