Como está a busca do Caxias por um centroavante para a sequência da Série C

Salatiel é o único camisa 9 de ofício no elenco grená. Porthus Junior / Agencia RBS

O Caxias segue em busca de um centroavante para a sequência da Série C do Campeonato Brasileiro. O departamento de futebol negociava com Lohan, de 30 anos, que estava na Portuguesa-RJ na disputa da Série D. No entanto, o acerto não se concretizou.

O jogador e o Caxias já tinham ajustado a base de valores do contrato. A situação estava bem encaminhada. No entanto, Lohan está com um problema pessoal na família e isso dificultou um acerto entre as partes. Com isso, a direção trabalha com outros nomes para conseguir uma alternativa.

Entre as características buscadas estão a força física, a experiência na Série C e passagens pela Série B, além de histórico recente de gols e bons números na temporada.

Atualmente, o elenco do Caxias conta somente com o centroavante Salatiel. Outros atletas podem desempenhar a função, mas o departamento de futebol busca uma alternativa para o camisa 9 titular.

Além de um jogador com essas características, o Caxias deve contratar mais uma outra peça para outro setor. Inicialmente, seria um volante, mas pode ser mudado o planejamento.



