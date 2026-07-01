Com três desfalques e expectativa por dois retornos, Caxias inicia preparação para enfrentar a Ferroviária

Matheus Nunes ficará novamente à disposição após cumprir suspensão. Vitor Soccol / S.E.R. Caxias / Divulgação

Menos de 24 horas depois de empatar com o Anápolis, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série C, o grupo de jogadores do Caxias voltou aos trabalhos na tarde desta quarta-feira (1º). O elenco iniciou a preparação para o confronto contra a Ferroviária, marcado para o sábado (4), às 20h30min, na Fonte Luminosa, em Araraquara-SP.

Há três rodadas sem vencer na competição, o time de Marcelo Cabo deixou o G-8, e ocupa o 11º lugar na tabela.

E para piorar o cenário dentro de campo, o treinador grená perdeu três atletas que receberam o terceiro cartão amarelo e terão que cumprir suspensão: Maurício, Grigor e Ravanelli. O meia ainda deixou o gramado acusando dores na coxa e será reavaliado pelo departamento médico.

Para a zaga, Windson e Moraes são as alternativas para a vaga do capitão. No meio-campo, Breno Santos e João Lucas são as principais opções de Marcelo Cabo.

Para amenizar o número de baixas para o duelo com a Ferroviária, dois atletas retornam de suspensão e devem voltar ao time: o meio-campista Matheus Nunes e o centroavante e artilheiro da equipe, Salatiel. No entanto, o camisa 9 ainda se recupera de um edema no adutor da coxa esquerda.