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Com três desfalques e expectativa por dois retornos, Caxias inicia preparação para enfrentar a Ferroviária

Após deixar o G-8 na tabela de classificação da Série C, Grená vai mudar para o duelo deste sábado (4)

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Rafael Rinaldi

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