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Com retornos ao time, Caxias inicia preparação para enfrentar o Floresta nesta terça-feira

Duelo válido pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro ocorre no sábado (11), às 11h, no Estádio Centenário

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Rafael Rinaldi

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