Com retornos ao time, Caxias inicia preparação para enfrentar o Floresta nesta terça-feira

Grigor cumpriu suspensão e fica à disposição para enfrentar o Floresta. Vitor Soccol / S.E.R. Caxias / Divulgação

Após conquistar a primeira vitória fora de casa no Campeonato Brasileiro da Série C, sobre a Ferroviária, o grupo de jogadores do Caxias retoma as atividades neste terça-feira (7), às 11h.

No G-8, com 20 pontos, o Grená volta a campo no sábado (11), às 11h, diante do Floresta, no Estádio Centenário. Para este desafio, dois atletas reforçam a equipe de Marcelo Cabo após cumprirem suspensão: o zagueiro Maurício e o volante Grigor. No entanto, as boas atuações de Moraes, na zaga, e Breno Santos, no meio-campo, podem colocar "uma pulga atrás da orelha" do treinador do Caxias.

O meia Ravanelli também cumpriu suspensão pelo terceiro cartão amarelo, mas como vem sentindo dores no adutor da coxa pode ser desfalque novamente. Oportunidade para Marcelo Freitas seguir na equipe na função mais adiantada do meio-campo.

Já o centroavante Salatiel, com edema muscular no adutor esquerdo, segue em tratamento conservador. Como o desafio seguinte do Caxias na competição será apenas no dia 26, contra o Botafogo-PB, certamente o artilheiro estará apto para atuar neste desafio.