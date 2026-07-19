Com quatro anos de profissional, Gramadense sonha com vaga inédita no Brasileirão

Equipe venceu o Xavante por 1 a 0 na ida. Álvaro Bueno / Gramadense,Divulgação

O Gramadense cresceu no cenário estadual nos últimos anos, e agora, almeja um passo maior dentro do futebol profissional: a Série D do Brasileirão. Para isso, basta o empate com o Brasil de Pelotas, pelo jogo de volta da final da Copa FGF 2026.

Mas o projeto dessa consolidação iniciou há quatro anos. Logo na abertura do elenco principal, em 2022, o Trem da Serra disputou a Terceirona Gaúcha e a Copa FGF. Em suas estreias, parou nas quartas e nas oitavas de final, respectivamente.

Nos dois anos seguintes, se concentrou em buscar sua vaga na Divisão de Acesso e, em 2024, atingiu seu objetivo. Mais do que isso. Em uma campanha histórica, conquistou seu primeiro título.

Após vencer o São Paulo-RS nos pênaltis, garantiu a classificação. Na disputa final, diante do Real Sc, reverteu o placar negativo da ida e ergueu o canelo pela primeira vez como clube profissional.

Em 2025, o Trem da Serra atuou de forma solida na Série A2 do Gauchão, mas acabou eliminado pelo Novo Hamburgo, que viria a ser o campeão da edição, nas quartas de final.

Novo ano, mesmos sonhos

Para 2026, o Gramadense retornou à Copa FGF e chegou com garra em busca do título. Na primeira fase, terminou como líder do Grupo A e, na semifinal, venceu o Bagé nos pênaltis.

Em mais uma batalha por título, a jovialidade encara uma camisa de peso e mostra que briga de igual para igual. No jogo de ida, o Trem da Serra venceu o Brasil de Pelotas, por 1 a 0. Na volta, um simples empate serve para Gramado receber sua segunda taça. O confronto acontece no Estádio Bento Freitas, na próxima quarta-feira (22), às 20h.

O campeão do Troféu Carlos Caetano Verri, o Dunga, garante vaga à Série D de 2027, e o vice disputará a Copa Sul-Sudeste.