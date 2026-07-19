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A Série D é logo ali
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Com quatro anos de profissional, Gramadense sonha com vaga inédita no Brasileirão

Com vantagem no placar, Trem da Serra enfrenta o Brasil de Pelotas, no jogo de volta da final da Copa FGF 2026

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Camila Corso

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