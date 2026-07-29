Com promoção para sócios, Juventude abre venda de ingressos para jogo contra o Atlético-MG na Copa do Brasil

O Juventude terá duas batalhas em quatro dias. Pelas oitavas de final da Copa do Brasil 2026, enfrenta o Atlético-MG. O primeiro duelo acontece neste sábado (1º), em Belo Horizonte. O segundo é na terça-feira (4), no Estádio Alfredo Jaconi. Ambas as partidas iniciam às 19h30min.
Para a torcida lotar o estádio e apoiar o clube na decisão, a direção alviverde anunciou a venda de ingressos, com promoção para sócios. Até sexta-feira (31), sócios com mensalidade em dia podem adquirir até quatro ingressos, por R$ 40 cada. De sábado (1º) até segunda-feira (3), a promoção muda e passa a ser dois ingressos por R$ 60 cada.
Para o público geral, três lotes foram disponibilizados. O primeiro lote custa R$ 100, com meia-entrada a R$ 50 e vai até sexta-feira (31). O segundo lote dura até segunda-feira (3) e custará R$ 150 o bilhete inteiro e R$ 75 a meia. Por fim, no dia do jogo, os ingressos custam R$ 180 (inteiro) e R$ 90 (meia-entrada).
O torcedor pode comprar o seu ingresso de forma online.
Confira o serviço completo de jogo:
Juventude x Atlético-MG
Jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil 2026
Terça-feira (4) — 19h30min
Estádio Alfredo Jaconi
Promoção até 31/7 (sexta-feira):
- Sócios com mensalidade em dia podem retirar até quatro ingressos no valor de R$ 40 cada;
- Promoção válida até sexta-feira (31) às 23h (ou até o encerramento do lote promocional);
- Não há meia-entrada para este ingresso;
- Adquirir ingresso em https://juventude.eleventickets.com ou no SAT do Alfredo Jaconi.
Promoção até 3/8 (segunda-feira):
- Sócios com mensalidade em dia podem retirar até dois ingressos no valor de R$ 60 cada;
- Promoção válida até segunda-feira (3) às 23h (ou até o encerramento do lote promocional);
- Não há meia-entrada para este ingresso;
- Adquirir ingresso em https://juventude.eleventickets.com ou no SAT do Alfredo Jaconi.
Lote 1 — Ingressos até sexta-feira (31):
- Arquibancada: R$ 100
(mandante e visitante);
- Meia-entrada: R$ 50*
(mandante e visitante).
Lote 2 — Ingressos até segunda-feira (3):
- Arquibancada: R$ 150
(mandante e visitante);
- Meia-entrada: R$ 75*
(mandante e visitante).
Lote 3 — Ingressos dia do jogo (4):
- Arquibancada: R$ 180
(mandante e visitante);
- Meia-entrada: R$ 90*
(mandante e visitante).
- O SAT atenderá das 9h às 12h e 13h30min às 15h, a partir das 16h nas bilheterias do estádio Alfredo Jaconi
- torcida do Juventude: bilheterias ao lado do portão 01 (Rua Hércules Galló)
- torcida visitante: bilheterias ao lado do portão 05 (Rua São João)
- Encerramento das vendas: nas bilheterias até às 20h30 (4/8)
* Estudantes: Conforme lei nº 12.933 de 26/12/2013, é obrigatória a apresentação da Carteira de Estudante (AERGS, UNE, ABES e ANPG) e de um documento de identidade na COMPRA e no ACESSO ao estádio. Torcedores que não possuírem a documentação necessária não poderão acessar o estádio com a meia-entrada.
* Idosos: É obrigatória a apresentação de um documento de identidade na compra e no acesso ao estádio.
* Crianças com 11 anos ou menos: isentas
Sócios**
Jaconero Ouro: isento
Jaconero Black: isento (acesso livre às cadeiras)
Jaconero Ouro convidado: isento – necessário emitir ingresso em https://juventude.eleventickets.com
Sócio Jaconero Prata: isento – necessário emitir ingresso em https://juventude.eleventickets.com
Demais planos: isento
Cadeiras**
Proprietário: isento (setor cadeiras)
Sócios Jaconero Black: isento
Demais sócios: R$ 80,00
Não-sócio: R$ 100,00 + ingresso (arquibancada)
Crianças de 04 a 11: R$ 25,00
Crianças até 03 anos: isentas
** obrigatória a apresentação da carteirinha com as mensalidades em dia para acessar as cadeiras. Caso haja alguma pendência, compareça à secretaria do clube com antecedência. Qualquer dúvida sobre sua situação, entre em contato pelo e-mail sociojaconero@juventude.com.br
Estação Jaconera abre às 16h30
Portões abrem às 17h30
- Torcida do Juventude: portões 01 e 02
- Torcida visitante: portão 05 (Rua São João)
Informações fundamentais para acesso ao estádio
- Apresentar a carteirinha de sócio ou o ingresso (smartphone ou impresso)
Informações: (54) 3027-8700 / Whats (54) 98111-0250
OBS.: Ao adquirir ingresso para esse jogo, o consumidor cede e autoriza a utilização gratuita de sua imagem, seu nome e sua voz para posterior publicação em veículos de comunicação.