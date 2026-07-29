Com promoção para sócios, Juventude abre venda de ingressos para jogo contra o Atlético-MG na Copa do Brasil

Jogos iniciam às 19h30min. Porthus Junior / Agencia RBS

O Juventude terá duas batalhas em quatro dias. Pelas oitavas de final da Copa do Brasil 2026, enfrenta o Atlético-MG. O primeiro duelo acontece neste sábado (1º), em Belo Horizonte. O segundo é na terça-feira (4), no Estádio Alfredo Jaconi. Ambas as partidas iniciam às 19h30min.

Para a torcida lotar o estádio e apoiar o clube na decisão, a direção alviverde anunciou a venda de ingressos, com promoção para sócios. Até sexta-feira (31), sócios com mensalidade em dia podem adquirir até quatro ingressos, por R$ 40 cada. De sábado (1º) até segunda-feira (3), a promoção muda e passa a ser dois ingressos por R$ 60 cada.

Para o público geral, três lotes foram disponibilizados. O primeiro lote custa R$ 100, com meia-entrada a R$ 50 e vai até sexta-feira (31). O segundo lote dura até segunda-feira (3) e custará R$ 150 o bilhete inteiro e R$ 75 a meia. Por fim, no dia do jogo, os ingressos custam R$ 180 (inteiro) e R$ 90 (meia-entrada).

O torcedor pode comprar o seu ingresso de forma online.

Confira o serviço completo de jogo:

Juventude x Atlético-MG

Jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil 2026

Terça-feira (4) — 19h30min

Estádio Alfredo Jaconi

Promoção até 31/7 (sexta-feira):

Sócios com mensalidade em dia podem retirar até quatro ingressos no valor de R$ 40 cada;

Promoção válida até sexta-feira (31) às 23h (ou até o encerramento do lote promocional);

Não há meia-entrada para este ingresso;

Adquirir ingresso em https://juventude.eleventickets.com ou no SAT do Alfredo Jaconi.

Promoção até 3/8 (segunda-feira):

Sócios com mensalidade em dia podem retirar até dois ingressos no valor de R$ 60 cada;

Promoção válida até segunda-feira (3) às 23h (ou até o encerramento do lote promocional);

Não há meia-entrada para este ingresso;

Adquirir ingresso em https://juventude.eleventickets.com ou no SAT do Alfredo Jaconi.

Lote 1 — Ingressos até sexta-feira (31):

Arquibancada: R$ 100

(mandante e visitante);

(mandante e visitante); Meia-entrada: R$ 50*

(mandante e visitante).

Lote 2 — Ingressos até segunda-feira (3):

Arquibancada: R$ 150

(mandante e visitante);

(mandante e visitante); Meia-entrada: R$ 75*

(mandante e visitante).

Lote 3 — Ingressos dia do jogo (4):

Arquibancada: R$ 180

(mandante e visitante);

(mandante e visitante); Meia-entrada: R$ 90*

(mandante e visitante).

- O SAT atenderá das 9h às 12h e 13h30min às 15h, a partir das 16h nas bilheterias do estádio Alfredo Jaconi

- torcida do Juventude: bilheterias ao lado do portão 01 (Rua Hércules Galló)

- torcida visitante: bilheterias ao lado do portão 05 (Rua São João)

- Encerramento das vendas: nas bilheterias até às 20h30 (4/8)

* Estudantes: Conforme lei nº 12.933 de 26/12/2013, é obrigatória a apresentação da Carteira de Estudante (AERGS, UNE, ABES e ANPG) e de um documento de identidade na COMPRA e no ACESSO ao estádio. Torcedores que não possuírem a documentação necessária não poderão acessar o estádio com a meia-entrada.

* Idosos: É obrigatória a apresentação de um documento de identidade na compra e no acesso ao estádio.

* Crianças com 11 anos ou menos: isentas

Sócios**

Jaconero Ouro: isento

Jaconero Black: isento (acesso livre às cadeiras)

Jaconero Ouro convidado: isento – necessário emitir ingresso em https://juventude.eleventickets.com

Sócio Jaconero Prata: isento – necessário emitir ingresso em https://juventude.eleventickets.com

Demais planos: isento

Cadeiras**

Proprietário: isento (setor cadeiras)

Sócios Jaconero Black: isento

Demais sócios: R$ 80,00

Não-sócio: R$ 100,00 + ingresso (arquibancada)

Crianças de 04 a 11: R$ 25,00

Crianças até 03 anos: isentas

** obrigatória a apresentação da carteirinha com as mensalidades em dia para acessar as cadeiras. Caso haja alguma pendência, compareça à secretaria do clube com antecedência. Qualquer dúvida sobre sua situação, entre em contato pelo e-mail sociojaconero@juventude.com.br

Estação Jaconera abre às 16h30

Portões abrem às 17h30

- Torcida do Juventude: portões 01 e 02

- Torcida visitante: portão 05 (Rua São João)

Informações fundamentais para acesso ao estádio

- Apresentar a carteirinha de sócio ou o ingresso (smartphone ou impresso)

Informações: (54) 3027-8700 / Whats (54) 98111-0250