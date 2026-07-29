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Com promoção para sócios, Juventude abre venda de ingressos para jogo contra o Atlético-MG na Copa do Brasil

Na próxima terça-feira (4), o Alviverde recebe o Galo, no Jaconi, para o jogo de volta das oitavas de final. A ida acontece neste sábado (1º)

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Camila Corso

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