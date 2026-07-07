Com promoção aos sócios, Caxias inicia venda de ingressos para o duelo com o Floresta

O Caxias terá mais um adversário direto por uma vaga ao G-8 da Série C pela frente. No próximo sábado (11), às 11h, o Grená volta a campo para enfrentar o Floresta, no Estádio Centenário, pela 14ª rodada.
Enquanto a equipe de Marcelo Cabo ocupa o 6º lugar na tabela, com 20 pontos, os cearenses tentam voltar à zona de classificação. Mesmo com apenas um ponto a menos do que o Caxias, o Floresta está fora do G-8, na 10ª colocação.
E o clube grená já iniciou a venda de ingressos para o confronto, com o valor de R$ 50 a arquibancada.
O associado terá direito a retirar quantos ingressos quiser pelo valor de R$ 25 cada, em qualquer setor do Centenário. A promoção é válida até a hora do jogo e a retirada dos ingressos poderá ser feita em qualquer ponto de venda.
Todos os torcedores devem fazer o cadastramento facial no site Minha Entrada ou direto no aplicativo de sócios da S.E.R. Caxias para acessar ao estádio.
Serviço completo:
Caxias x Floresta
14ª Rodada Série C
Sábado (11) – às, 11h
Estádio Centenário
PLANOS DE SÓCIO – A partir de R$ 30
INGRESSOS
ACOMPANHANTE DE SÓCIO - R$ 25,/CADA - O sócio poderá retirar quantos ingressos quiser
ARQUIBANCADA – R$ 50
MEIA-ENTRADA – R$ 25
SOCIAL E CADEIRAS – R$ 50
ABERTURA DOS PORTÕES: 9h
– Sócio (estar em dia com as mensalidades e COM A FACIAL CADASTRADA NO APLICATIVO);
PONTOS DE VENDA:
Site Minha Entrada, Loja Bravo 35, Quiosque Loja Bravo 35 (Shopping Villagio), Loja RA Homem (centro) e Aver Barbershop.