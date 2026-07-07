Esportes

Série C
Notícia

Com promoção aos sócios, Caxias inicia venda de ingressos para o duelo com o Floresta

Partida válida pela 14ª rodada da competição nacional ocorre no sábado (11), às 11h, no Estádio Centenário

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