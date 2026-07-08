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Com nova data, Gramadense inicia venda de ingressos para jogo de ida da final da Copa FGF

Partida com o Brasil-Pel acontece no Passo D'Areia, em Porto Alegre, neste domingo (12)

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Camila Corso

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