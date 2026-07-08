Com nova data, Gramadense inicia venda de ingressos para jogo de ida da final da Copa FGF

Gramadense chega à segunda disputa por título em quatro anos de profissional. Patrick Emanuel Ferreira / Divulgação

O Gramadense estreou na Copa FGF com sucesso. Logo em sua primeira vez competindo, chegou à final e agora briga pelo Troféu Carlos Caetano Verri, o Dunga. O jogo de ida com o Brasil de Pelotas acontece neste domingo (12), a partir das 15h, no Estádio Passo D'Areia, em Porto Alegre.

Os ingressos já foram liberados para venda, no valor de R$ 60 antecipados. Aos que comprarem o bilhete na hora, ele sobe para R$ 100. A meia entrada é válida para idosos e crianças mediante apresentação de documento.

Os sócios que adquiriram o "Plano Alma Gramadense" tem sua entrada isenta e podem retirar mais um ingresso gratuito para um acompanhante. Para retirá-los, é necessário entrar em contato com o clube através do WhatsApp (54) 99105-7064.