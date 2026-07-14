Com folga na Série C, Caxias fará jogo-treino contra o Inter

Técnico Marcelo Cabo terá duas semanas até o próximo jogo pela Série C. Porthus Junior / Agencia RBS

O Caxias só volta a jogar pela Série C no dia 26 de julho, diante do Botafogo-PB. O confronto será pela 15ª rodada, no Estádio Centenário. Portanto, são duas semanas sem partidas oficiais. Por isso, o time grená fará um jogo-treino diante Inter, na próxima sexta-feira (17), às 15h, no CT Parque Gigante.

A atividade será sem uniforme oficial dos clubes e, provavelmente, com portões fechados para torcida e imprensa. O técnico Marcelo Cabo poderá observar o elenco e dar minutagem para atletas que têm atuado pouco na Série C. O jogo-treino terá dois tempos de 45 minutos e um de 30.

A equipe grená entra na reta final decisiva da primeira fase da Série C. O Caxias segue brigando pela classificação. Ainda faltam cinco partidas e o time está na 9ª colocação com 21 pontos, um a menos do que a Ferroviária que fecha o G-8. Depois do empate em 0 a 0 diante do Floresta no último sábado, o elenco ganhou folga e se reapresenta nesta quarta-feira (15).

Na próxima rodada, o Caxias recebe o Botafogo-PB, sexto colocado com 22 pontos. O confronto direto pela classificação está marcado para domingo (26), às 18h30min, no Estádio Centenário.