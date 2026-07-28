Com executivo experiente e técnico em ascensão, Glória busca retorno à elite do Gauchão em 2026

William Campos comanda a equipe. Lenita Maraschin / Divulgação

Depois de 10 anos de sua última participação no Gauchão, o Glória quer voltar a elite. Para a Divisão de Acesso 2026, a equipe busca repetir os feitos de 1988 e 2015, levantar a taça da competição e retornar a primeira divisão estadual.

A estreia acontece no próximo sábado (1º), às 15h. No Estádio dos Plátanos, o time de William Campos enfrenta o Santa Cruz.

— O Glória completa 70 anos de fundação esse ano. O investimento foi um pouco melhor e isso, naturalmente, aumenta a responsabilidade. Mas eu vejo como uma oportunidade de fazermos nosso trabalho e contribuir, com o que for possível, para recolocar o clube na primeira divisão — disse o comandante, em entrevista ao Show dos Esportes, na Rádio Gaúcha Serra.

Durante a pré-temporada, o time de Vacaria realizou dois jogos-treino contra o Gaúcho. Em Passo Fundo, no dia 20 de julho, o Alviverde venceu por 1 a 0. Já no último sábado (25), as equipes empataram sem gols, no Estádio Altos da Glória.

Em 2025, o Leão da Serra parou na primeira fase. Com duas vitórias e sete empates em 14 jogos, o Glória ficou na 11ª posição, com 13 pontos, e não conseguiu a classificação.

Glória empatou amistoso com Gaúcho, no último sábado (25). Lenita Maraschin / Divulgação

Confira o elenco do Glória para a Divisão de Acesso 2026:

Goleiros: Jacsson Antonio Wichnovski; Enzo Mateus Bastos Oliveira; Maurício Boeira Quintanilha; Herlanio Victhor Ferreira.

Laterais: Junior Barroso Marques; Herbton Ferreira da Silva (Arêz); Gabriel Bitencourt da Silva (Biteco).

Zagueiros: Diego Rocha da Silva; Júnior Jader Fell; Jacone Luis Stallbaum; Vitor Lottis Oliveira; Vitor Francisco dos Santos de Carvalho*.

Meio-campistas: Germano Caon Ferreira; Rafael Iserhard Holstein; Kaique Almeida Abreu; Cícero José da Silva Júnior (Juninho); Marcos Antônio Silva Matias (Marcão); Jakson Leylon de Souza Oliveira; Allan Christian de Almeida.

Atacantes: Wilson Santos Vieira Júnior; Emilton Pedroso Domingues (Jarro Pedroso); Vinicius Cainã Frigo Estevam; Alison Henrique Mira; Antonio Marcos de Oliveira Junior (Tony Júnior); Carlos Miguel Weithölter Azevedo; Vinícius Ribeiro Guaranha.

*chega após o fim do Módulo II do Campeonato Mineiro.

Comissão Técnica:

Técnico: William Campos

Auxiliar Técnico: Rafael Siqueira

Preparador Físico: Rafael Dias