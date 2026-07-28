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Com executivo experiente e técnico em ascensão, Glória busca retorno à elite do Gauchão em 2026

Time de Vacaria encara o Santa Cruz, fora de casa, na estreia, que acontece no sábado (1º)

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