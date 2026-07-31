Com duas novidades na delegação, Juventude chega a Belo Horizonte para jogo de ida das oitavas de final 

Atacante Luis Amarilla é relacionado pela primeira vez para um jogo do Juventude. Fernando Alves / Juventude / Assessoria

O Juventude encerrou a sua preparação para enfrentar o Atlético-MG com um treinamento na manhã desta sexta-feira (31), no Centro de Treinamento do clube, em Caxias do Sul. Na oportunidade, o técnico Maurício Barbieri ajustou os últimos detalhes táticos e definiu a escalação que entrará em campo neste sábado (1º), às 19h30min, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil.

A delegação alviverde embarcou logo após o meio-dia rumo a Minas Gerais, desembarcando na capital mineira no meio da tarde. A lista de relacionados trouxe duas novidades. O atacante paraguaio Luís Amarilla está oficialmente à disposição e pode estrear pelo Verdão. O centroavante — que também atua como segundo atacante — chegou por empréstimo junto ao Cerro Porteño até o fim da temporada. Ele viajou com time.

A outra novidade é o retorno do volante Mandaca. Recuperado de uma lesão na coxa que o tirou das últimas partidas, o atleta acompanhou o grupo. A dúvida é se ele terá condições físicas para atuar durante os 90 minutos ou se iniciará no banco de reservas como opção para o decorrer do confronto. Mandaca foi o autor do gol da classificação na fase anterior contra o São Paulo. Na oportunidade ele também vinha com desgaste físico.

Quebra-cabeça no setor defensivo

Apesar dos retornos, Maurício Barbieri terá desfalques na linha defensiva. O zagueiro Messias sofreu uma lesão muscular na vitória contra o Avaí. Além dele, Rodrigo Sam cumpre suspensão automática pelo terceiro cartão amarelo. Com as duas baixas, o comandante alviverde será forçado a escalar um trio de zaga inédito para conter o Galo em seus domínios.