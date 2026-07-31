Esportes

Copa do Brasil
Notícia

Com duas novidades na delegação, Juventude chega a Belo Horizonte para jogo de ida das oitavas de final 

Verdão terá dupla de zaga inédita por conta de desfalques e pode contar com estreia de paraguaio Luís Amarilla

Adicione GZH como fonte preferencial no Google

Tiago Nunes

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS