Com dois reforços em campo, técnico do Juventude observa elenco em jogo-treino diante do Esportivo

Ray Breno começou o jogo diante do Esportivo no CT. Fernando Alves / E.C. Juventude / Divulgação

A segunda-feira (13) começou diferente no Centro de Treinamentos do Juventude. O técnico Maurício Barbieri aproveitou a semana para observar os atletas do G-2 e G-3 em um jogo-treino contra o Esportivo. A atividade começou às 11h. Foram dois tempos em que o treinador colocou times diferentes em campo. A partida terminou empatada em 1 a 1.

A equipe de Bento Gonçalves, que se prepara para a Divisão de Acesso, saiu na frente no segundo tempo. O Ju chegou ao empate no fim do jogo com o atacante Léo Jabá, reforço recém-contratado, mas que poderá atuar em jogos oficiais em agosto, quando termina a sua suspensão por doping.

Além de Léo Jabá, a outra novidade no teste foi outro reforço, Lucas Alves. Ele também participou do segundo time. Barbieri acompanhou a atividade do banco de reservas. Além de alguns titulares com alta minutagem, Diogo Barbosa e Aderlan não entraram em campo, pois estão no DM.

O time do Juventude que iniciou o teste teve Pedro Rocha; Gabriel Pinheiro, Kauã Costa e Titi; Nathan Santos, Lucas Mineiro, Mandaca, Ray Breno e Wadson; Manu Castro e Allan Kardec.

Lucas Mineiro e Mandaca começaram o jogo-treino. A dupla será desfalque para o compromisso da próxima rodada da Série B do Brasileirão. Ambos levaram o terceiro cartão amarelo e cumprem suspensão diante do Cuiabá, sexta-feira (17), no Estádio Alfredo Jaconi.