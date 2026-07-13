Esportes

Reapresentação
Notícia

Com dois reforços em campo, técnico do Juventude observa elenco em jogo-treino diante do Esportivo

Léo Jabá marcou no empate com o Esportivo, mas só poderá estrear oficialmente após fim da suspensão por doping

Adicione GZH como fonte preferencial no Google

Tiago Nunes

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS