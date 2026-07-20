Com desfalques, Juventude vai mudar time para enfrentar o Botafogo-SP na última rodada do turno da Série B

Raí Silva marcou o segundo gol do Juventude sobre o Cuiabá. Porthus Junior / Agencia RBS

O técnico Maurício Barbieri intensificou nesta segunda-feira (20) a preparação do Juventude para a partida da última rodada do primeiro turno da Série B do Brasileirão. Na quinta-feira (23), às 21h30min, o Verdão encara o Botafogo-SP, no interior paulista. A equipe de Maurício Barbieri foi a que mais ganhou posições na última rodada ao vencer o Cuiabá, no Estádio Alfredo Jaconi. O time avançou três casas, assumiu a vice-liderança com 32 pontos, atrás apenas do Criciúma com 36.

Para o encerramento do turno, o Papo não contará com dois atletas suspensos pelo terceiro cartão amarelo. O zagueiro Messias ficará de fora da viagem assim como o melhor atleta em campo, eleito pela equipe do Futebol da Gaúcha, diante do Cuiabá, o meia Raí Silva.

Para o lugar do defensor, Gabriel Pinheiro deve jogar. Ele tem "status" de titular na equipe de Maurício Barbieri. A defesa, alías, é o grande trunfo do Verdão nessa Série B. A equipe não levou gol nos últimos seis jogos e chegou a marca de 13 partidas sem ser vazada na competição. O Ju tem a melhor defesa com apenas oito gols sofridos.

Já para a posição de Raí Silva, Mandaca deve assumir a função. O atleta ficou de fora do jogo diante do Cuiabá. Outra alternativa é Pablo Roberto. Porém, o atleta carece de ritmo de jogo, pois retornou de lesão sofrida na primeira rodada da Série B. Ele perdeu todo o primeiro turno e só participou de um jogo-treino, diante do Esportivo.