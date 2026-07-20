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Com desfalques, Juventude vai mudar time para enfrentar o Botafogo-SP na última rodada do turno da Série B

Verdão vai atuar em Ribeirão Preto sem dois nomes importantes, mas terá retornos para manter a melhor defesa da competição, com oito gols sofridos

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Tiago Nunes

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