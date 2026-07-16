Com desfalques, Caxias encerra preparação para jogo-treino diante do Inter

Marcelo Cabo irá observar o time diante do Inter. Porthus Junior / Agencia RBS

O Caxias realizou, na manhã desta quinta-feira (16), um treinamento no CT Baixada Rubra voltado ao jogo-treino diante do Inter. O técnico Marcelo Cabo deve escalar uma equipe com alterações para a atividade desta sexta-feira (17), às 15h, no Beira-Rio.

Três titulares no empate contra o Floresta serão preservados. O lateral-direito Felipe Albuquerque com uma pancada na costela, o zagueiro Moraes, com dores na coxa, e o centroavante Salatiel que segue sendo acompanhado com uma pubalgia não participarão do jogo-treino.

O provável time do Caxias para o jogo-treino tem: Busatto; Vitor Gabriel, Ianson, Maurício e Roberto; Breno Santos, Marcelo Freitas e Matheus Anjos; Calyson, Jhonatan Ribeiro e Gaspar. Os outros atletas à disposição são: Ronei, Windson e Vitinho; Matheus Nunes, Grigor e João Lucas; Caio, Felipe Rangel e Vitor Feijão.

O recém-contratado Dentinho realizou apenas um trabalho em separado do elenco e não deve ficar à disposição contra o Inter. O goleiro Marcelo Dal Soler, reserva de Busatto, foi liberado para acompanhar o nascimento do filho.

O jogo-treino terá dois tempos de 45 minutos e mais um terceiro com 30. 21 jogadores viajam para Porto Alegre. O meia Ravanelli, ausência nos últimos jogos, segue em tratamento de uma lesão de grau 2 no posterior da coxa esquerda.