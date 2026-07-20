Com desfalques, Caxias Basquete vence o Brasília na largada da segunda etapa da LDB

O Caxias do Sul Basquete estreou com o pé direito na segunda etapa da Liga de Desenvolvimento de Basquete (LDB), em Belo Horizonte. Na tarde desta segunda-feira (20), a equipe gaúcha derrotou o Brasília por 90 a 71. Foi a sexta vitória em sete partidas do Gambas pelo Grupo A na competição sub-22.
Nesta terça (21), o adversário será o Basquete Cearense, às 12h15min. Uma nova vitória encaminha a classificação do time à fase final, já que os quatro melhores de cada grupo avançam para a disputa do título.
Mesmo sem contar com o destaque da primeira etapa, o ala Kalinowski, lesionado, e preservando nomes como Omena, Tiago Marques e Jhonatan, o Caxias conseguiu controlar a partida.
Liderado pelo armador Naka e com Miguel e NK sendo peças importantes no garrafão, a equipe do técnico Flávio Espiga venceu a primeira parcial por 24 a 19. No segundo período, nova vitória por 27 a 17, garantindo 15 pontos de vantagem no intervalo.
Mantendo o mesmo ritmo, mas com um aproveitamento inferior no ataque, o Caxias fechou a terceira parcial com 67 a 53 no placar. No último quarto, mesmo rodando o elenco, o time caxiense ainda ampliou a diferença, fechando a partida em 90 a 71.
Miguel, com 26 pontos, foi o cestinha da partida. Naka, com 19 pontos, oito rebotes e seis assistências, e NK, com um duplo-duplo de 17 pontos e 13 rebotes, também se destacaram no jogo.
TABELA
20/7 (Segunda-feira)
Caxias Basquete 90x71 Brasília
21/7 (Terça-feira)
:: 12h15min
Caxias Basquete x Basquete Cearense
22/7 (Quarta-feira)
:: 12h15min
Caxias Basquete x Instituto Viva Vida
24/7 (Sexta-feira)
:: 14h30min
Caxias Basquete x Cruzeiro
25/7 (Sábado):
:: 12h15min
Caxias Basquete x Minas