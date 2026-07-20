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Com desfalques, Caxias Basquete vence o Brasília na largada da segunda etapa da LDB

Com seis vitórias em sete jogos, equipe gaúcha está próxima de garantir vaga na fase final da competição sub-22.

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Maurício Reolon

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