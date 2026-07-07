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Com atletas da base e cascudos, Glória começa pré-temporada para Divisão de Acesso

Glória inicia pré-temporada com 14 atletas e aposta em cinco jogadores da base para conquistar o acesso

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Tiago Nunes

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