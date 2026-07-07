Com atletas da base e cascudos, Glória começa pré-temporada para Divisão de Acesso

Elenco foi apresentado no Estádio Altos da Glória. Lenita Maraschin / Glória / Divulgação

Glória deu o pontapé inicial em sua preparação para a disputa da Divisão de Acesso de 2026. O clube de Vacaria abriu oficialmente as portas do Estádio Altos da Glória na tarde desta segunda-feira (6) para dar início aos trabalhos físicos e táticos.

O grande objetivo da temporada é carimbar o retorno à elite do futebol gaúcho, em uma competição que tem o seu início agendado para o mês de agosto. A estreia do Glória será no final de semana do dia 1º e 2 de agosto diante do Santa Cruz, semifinalista da Copa FGF deste ano, no Estádio dos Plátanos.

Os bastidores do Altos da Glória foram movimentados antes mesmo de a bola rolar. Inicialmente, a diretoria do Leão da Serra havia anunciado Gabriel Dutra como treinador para a temporada. No entanto, o técnico aceitou uma proposta irrecusável do Fortaleza para assumir o comando da equipe sub-20 na capital cearense.

Leia Mais Juventude começa venda de ingressos para confronto direto com o Vila Nova

Agindo rápido no mercado, a direção do Glória confirmou a chegada do técnico William Campos para liderar o projeto de acesso, treinador que conhece bem o interior gaúcho. Para dar sustentação ao trabalho, o departamento de futebol será liderado pelo experiente executivo Beto Almeida, ex-treinador com largo conhecimento das particularidades do futebol do interior do Rio Grande do Sul.

Elenco em Construção e Promessas da Base

Neste primeiro dia de atividades, 14 atletas se apresentaram oficialmente à comissão técnica. O restante do grupo de jogadores deve desembarcar em Vacaria ao longo da semana para encorpar os treinamentos.

Entre as caras novas, os principais destaques e esperanças de gol da torcida ficam por conta dos experientes atacantes Jarro Pedroso e Wilson Júnior, atletas rodados e com acesso recente pelo Inter de Santa Maria.

A primeira lista de atletas também chancela o projeto de valorização das categorias de base do clube, que cedeu cinco jogadores para o início dos trabalhos no profissional.

ELENCO NA PRÉ-TEMPORADA