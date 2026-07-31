Com a bagagem de técnico campeão, Veranópolis quer ir mais longe após bater na trave da Série A2

O Pentacolor foi eliminado pelo Inter-SM em 2025. Veranópolis / Divulgação

Em 2025, um dos serranos ficou no quase na vaga para a elite. Na Divisão de Acesso 2026, o Veranópolis quer fazer diferente e conquistar seu espaço entre os melhores do Estado.

A estreia é neste sábado (1º) e reserva um clássico entre serranos. Na Vila Olímpica, o VEC encara o Gramadense, a partir das 15h.

Durante a pré-temporada, o VEC realizou dois jogos-treino. Empatou com uma equipe amadora em 1 a 1 e perdeu para o Passo Fundo, por 2 a 0, longe da Serra Gaúcha.

Na última edição, a equipe de Gelson beirou o acesso. O Pentacolor passou em sexto lugar na primeira fase e eliminou o Passo Fundo nas quartas de final. Na semi, porém, acabou eliminado para o Inter-SM, por 3 a 1, no agregado e deixou de conquistar a vaga na elite.

— Nós entendemos que nos enfrentamentos com o Inter-SM, nós perdemos força. Eu tinha pedido reforços, mas não conseguimos contratar e perdemos dois atletas por fraturas. Nós ficamos pelo caminho e, esse ano, no convite para retornar, deixei claro que precisaríamos de planejamento e investimento, para ter um grupo em condição de disputar e tentar uma vaga — explicou o técnico Gelson Conte, em entrevista no Show dos Esportes, da Rádio Gaúcha Serra.

Em 2025, VEC bateu na trave. Kévin Sganzerla / Veranópolis E.C.R.C. / Divulgação

Confira o elenco do Veranópolis para a Divisão de Acesso 2026:

Goleiros: Bruno Eduardo Cantelle; Iago Hass Ferreira; Lucas Bilhalva.

Laterais-direitos: Enzo Trentin da Silva; Nicolas Nunes Ferri; Luiz Fernando de Souza Vogler.

Zagueiros: Kaio Ellyson Silva; Michel Kaique da Silva; Odivan Koerich; Lucca Brizon Valerio dos Santos.

Laterais-esquerdos: Gustavo Cândido Silvério; Dimitry Henrique Trasel Rodrigues.

Meio-campistas: Renan Metz; Sampson Nunes da Silva; Rafael Henrique Costa Maciel (Rafael Mineiro).

Atacantes: Thiago Magno Barbosa de Castro Moreira; Matheus Vinicius Guimarães; Ítalo Barbosa de Andrade; Gregory Souza Angelo; Thiaguinho

*Os demais reforços não foram disponibilizados pela assessoria do clube.

Comissão Técnica:

Treinador: Gelson Conte

Auxiliar Técnico: Luciano Borges (Lucianinho) e Jeferson Câmara da Silva

Preparador Físico: Waldomiro Peronzoni Junior