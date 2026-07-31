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Com a bagagem de técnico campeão, Veranópolis quer ir mais longe após bater na trave da Série A2

VEC estreia em um duelo serrano, diante do campeão da Copa FGF, no sábado (1º)

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Camila Corso

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