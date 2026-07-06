Clubes da Serra Gaúcha conhecem tabela básica da Divisão de Acesso 2026

A Divisão de Acesso 2026 está prestes a começar e o escopo da tabela foi divulgado. Serão 16 clubes, sendo seis serranos, que vão brigar por duas vagas à elite do Gauchão de 2027.
Apafut, Brasil de Farroupilha, Esportivo, Glória, Gramadense e Veranópolis representam a Serra Gaúcha na competição. Os outros clubes na batalha são Aimoré, Bagé, Brasil-Pel, Gaúcho, Guarani-VA, Lajeadense, Passo Fundo, Pelotas, Santa Cruz e União Frederiquense.
A Federação Gaúcha de Futebol (FGF) divulgou a tabela básica da competição, com os enfrentamentos das 15 rodadas da primeira fase. A rodada de abertura acontece nos dias 2 e 3 de agosto.
Em casa, o Brasil-Far enfrenta o Aimoré, no Estádio das Castanheiras, assim como o Esportivo, que recebe o Guarani-VA na Montanha dos Vinhedos.
Fora de casa, o Glória encara o Santa Cruz, no Estádios dos Plátanos, e a Apafut joga com o Passo Fundo, com estádio a ser definido.
Logo na estreia, um clássico entre serranos acontece na Vila Olímpica, no duelo entre Gramadense e Veranópolis.
A tabela detalhada será anunciada nos próximos dias, para o início da competição.
Confira as rodadas iniciais dos serranos na Divisão de Acesso 2026:
Rodada 1 (2 ou 3 de agosto):
- Santa Cruz x Glória — Estádio dos Plátanos
- Brasil-Far x Aimoré — Estádio das Castanheiras
- Passo Fundo x Apafut — a definir
- Gramadense x Veranópolis — Vila Olímpica
- Esportivo x Guarani-VA — Montanha dos Vinhedos
Rodada 2 (5 ou 6 de agosto):
- Glória x Passo Fundo — Estádio Altos da Glória
- Veranópolis x Brasil-Far — a definir
- Gaúcho x Gramadense — Arena Be8
- Apafut x Esportivo — Sesi
Rodada 3 (8 ou 9 de agosto):
- Aimoré x Glória — Estádio Cristo Rei
- Santa Cruz x Brasil-Far — Estádio dos Plátanos
- Apafut x Gaúcho — Sesi
- Guarani-VA x Veranópolis — Estádio Edmundo Feix
- Gramadense x União Frederiquense — Vila Olímpica