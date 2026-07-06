Clubes da Serra Gaúcha conhecem tabela básica da Divisão de Acesso 2026

Veranópolis ficou no quase em 2025. Kévin Sganzerla / Veranópolis E.C.R.C / Divulgação

A Divisão de Acesso 2026 está prestes a começar e o escopo da tabela foi divulgado. Serão 16 clubes, sendo seis serranos, que vão brigar por duas vagas à elite do Gauchão de 2027.

Apafut, Brasil de Farroupilha, Esportivo, Glória, Gramadense e Veranópolis representam a Serra Gaúcha na competição. Os outros clubes na batalha são Aimoré, Bagé, Brasil-Pel, Gaúcho, Guarani-VA, Lajeadense, Passo Fundo, Pelotas, Santa Cruz e União Frederiquense.

A Federação Gaúcha de Futebol (FGF) divulgou a tabela básica da competição, com os enfrentamentos das 15 rodadas da primeira fase. A rodada de abertura acontece nos dias 2 e 3 de agosto.

Em casa, o Brasil-Far enfrenta o Aimoré, no Estádio das Castanheiras, assim como o Esportivo, que recebe o Guarani-VA na Montanha dos Vinhedos.

Fora de casa, o Glória encara o Santa Cruz, no Estádios dos Plátanos, e a Apafut joga com o Passo Fundo, com estádio a ser definido.

Logo na estreia, um clássico entre serranos acontece na Vila Olímpica, no duelo entre Gramadense e Veranópolis.

A tabela detalhada será anunciada nos próximos dias, para o início da competição.

Confira as rodadas iniciais dos serranos na Divisão de Acesso 2026:

Rodada 1 (2 ou 3 de agosto):

Santa Cruz x Glória — Estádio dos Plátanos

Brasil-Far x Aimoré — Estádio das Castanheiras

Passo Fundo x Apafut — a definir

Gramadense x Veranópolis — Vila Olímpica

Esportivo x Guarani-VA — Montanha dos Vinhedos

Rodada 2 (5 ou 6 de agosto):

Glória x Passo Fundo — Estádio Altos da Glória

Veranópolis x Brasil-Far — a definir

Gaúcho x Gramadense — Arena Be8

Apafut x Esportivo — Sesi

Rodada 3 (8 ou 9 de agosto):