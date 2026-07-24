"Chega já à disposição para ir para o jogo", diz técnico do Caxias sobre presença de camisa 9 no domingo

Quirino foi contratado após passagem pelo Santa Cruz na Série C. Vitor Soccol / SER Caxias / Divulgação

O Caxias pode ter novidades no ataque para tentar reassumir uma vaga no G-8 da Série C diante do Botafogo-PB, no domingo (2). Reforços contratados para a reta final da competição, os atacantes Dentinho e Quirino poderão fazer as suas estreias neste fim de semana.

Possibilidade maior para o centroavante iniciar a partida. Quirino chegou em Caxias do Sul, após rescindir contrato com o Santa Cruz, treinou com o elenco grená e já deve estrear, uma vez que Salatiel ainda se recupera de uma pubalgia e será desfalque novamente.

— O Quirino jogou a última partida da competição, o Dentinho teve que dar uma pausa e ir para o DM fazer uma pequena transição para ele poder voltar. O Quirino treinou até três dias atrás, fez a última partida contra o Barra, fez gol e chega já à disposição para ir para o jogo — admitiu o técnico Marcelo Cabo.

Dentinho deve ser opção para o decorrer da partida. O atleta treinou normalmente durante a semana após se recuperar de dores na panturrilha que o impossibilitaram de estrear diante do Floresta. Mas ele ainda não está em 100% de suas condições. A última vez em que o atacante entrou em campo foi no dia 19 de abril, pelo Guarani, no empate em 1 a 1 com o Itabaiana.

— A sua última partida já tem um longo tempo. Então, assim, ele talvez precise de um pouquinho mais de tempo para poder estar no 100% dele. Mas é um jogador que entregou bem essa semana. Eu já o conheço, foi meu atleta. Eu tenho certeza que ele vai nos ajudar bastante — concluiu Marcelo Cabo.