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"Chega já à disposição para ir para o jogo", diz técnico do Caxias sobre presença de camisa 9 no domingo

Quirino deve fazer sua estreia entre os titulares na equipe que recebe o Botafogo-PB no Estádio Centenário

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Rafael Rinaldi

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Eduardo Costa

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