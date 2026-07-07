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Centroavante retorna aos treinos e lateral aguarda por exames no Juventude

Verdão treina para enfrentar o líder Vila Nova, após sequência de três vitórias e um empate na Série B

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Tiago Nunes

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