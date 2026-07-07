Centroavante retorna aos treinos e lateral aguarda por exames no Juventude

Técnico tem mais dois dias para definir o time do Papo. Fernando Alves / E.C. Juventude / Divulgação

O Juventude voltou aos treinos nesta terça-feira (7) após empatar com o Náutico em 0 a 0 pela Série B do Brasileirão. A equipe foca suas atenções para o compromisso contra o Vila Nova, que voltou a liderança da competição com uma vitória na segunda-feira por 2 a 1, contra o São Bernardo. O time de Goiás é primeiro com 31 pontos. Já o Verdão é quinto com 26.

Nesta semana de frio intenso, que prometer terminar com chuva, o técnico Maurício Barbieri tem boas e más notícias. O centroavante Alan Kardec já treina com o grupo de atletas após uma lesão e deve ficar no banco de reservar na sexta-feira. Por outro lado, Diogo Barbosa segue no Departamento Médico após lesão na coxa. O lateral-direito Aderlan sentiu um desconforto na coxa e aguarda resultado de exames.

Aderlan não viajou para o jogo no Estádio dos Aflitos. No empate sem gols fora de casa, o escolhido foi Raí Ramos. Do outro lado, sem Barbosa, Patryck Lanza iniciou a partida. No começo do ano, Lanza foi titular, mas sofreu uma grave lesão que o tirou por meses do time. Agora ele pode ter uma sequência entre os 11 do técnico.

— Lanza é um jogador que quando saiu da equipe era talvez um dos melhores jogadores nossos e a gente conseguiu fazer com ele uma progressão. Ele entrou, se não me engano 30 minutos no jogo contra a Ponte Preta, depois a gente fez um jogo-treino que ele jogou 45/35 minutos. Então a gente já sabia que dificilmente ele suportaria o jogo todo — analisou Maurício Barbieri, que completou sobre outra opção, Wadson:

— É um jogador que ajuda muito a gente, mas vinha entrando nos outros jogos mais pela ponta, ajudando a gente em uma situação mais de atacante. E como a gente estava um pouquinho curto também nessa posição, a gente preferiu começar com o Lanza, posição original.