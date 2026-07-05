Caxias vence a Ferroviária, alcança primeira vitória como visitante e volta ao G-8 na Série C

Com gol contra de Fernandinho, Caxias vence a primeira como visitante. Vitor Soccol / SER Caxias / Divulgação

O Caxias conquistou neste sábado (4) a sua primeira vitória como visitante na Série C do Campeonato Brasileiro. Na Fonte Luminosa, em Araraquara, o time grená venceu a Ferroviária por 1 a 0 e colocou fim a uma sequência de três partidas sem ganhar na competição. O gol foi contra marcado por Fernandinho.

Além de voltar a vencer na Série C, a equipe comandada por Marcelo Cano quebrou a escrita longe de casa e ganhou fôlego na luta pelas primeiras posições da tabela. Agora, o time grená soma 20 pontos, ultrapassa a Ferroviária e está, momentaneamente, na sexta colocação. Independente dos outros resultados, o Caxias termina rodada no G-8.

Na próxima rodada, o Caxias enfrenta o Floresta, no sábado (11), às 11h, no Estádio Centenário.

O jogo

O Caxias começou o jogo sem quatro titulares. Maurício Ribeiro, Grigor, Ravanelli, suspensos, e Salatiel lesionado. Moraes, Breno Santos foram as novidades entre os titulares. Matheus Nunes voltou de suspensão. Mesmo com o time modificado, o Grená conseguiu equilibrar as ações e foi melhor em alguns momentos da primeira etapa.

A primeira chance foi dos donos da casa. Aos dois minutos, Breno Santos errou na saída de bola. Alisson finalizou e a bola bateu em Ianson. Na volta, Alisson chutou para fora. Aos 17, a primeira finalização grená, mas sem perigo. Calyson arriscou de fora da área e mandou por cima do gol.

O jogo era equilibrado com ações ofensivas muito tímidas de ambos os lados. Aos 24, o Caxias tentou de novo. Marcelo Freitas recebeu dentro da área e finalizou por cima do gol.

Gaspar marcado pelo zagueiro Guilherme Ferreira. Vitor Soccol / SER Caxias / Divulgação

Aos 34, a principal chance do Caxias do primeiro tempo. O lateral-esquerdo Roberto cruzou, Jhonatan Ribeiro escorou de cabeça e o volante Matheus Nunes cabeceou para grande defensa do goleiro Dênis no canto esquerdo.

A Ferroviária começava a sair mais e preocupou o sistema defensivo grená na reta final do primeiro tempo. Aos 40, cruzamento de Alisson e cabeceio de Alencar. A bola passou perto da trave. No minuto seguinte, Busatto fez grande defesa no canto direito, após cabeceio de Albano. Aos 42, novamente Albano apareceu em chute de longe e Busatto espalmou.

Vitória grená

O Caxias voltou para o segundo tempo sem mudar o time. Aos dois minutos, Felipe Albuquerque cruzou, a bola sobrou na área, Calyson girou e finalizou para mais uma grande defesa do goleiro Dênis. Ele espalmou no canto direito.

O time grená estava bem no jogo e demonstrava que queria a primeira vitória como visitante na Série C. Mais perigoso, o Caxias chegava e assustava. Aos 21, Jhonatan Ribeiro cruzou e Moraes cabeceou sem força para defesa firme do goleiro Dênis.

Aos 26, a Ferroviária pouco chegava, mas quase abriu o placar. Em cobrança de falta, na entrada da área, Albano finalizou e a bola explodiu no travessão. No entanto, quem estava melhor era o time grená.

Jogadores do Caxias comemoram o gol da vitória. Vitor Soccol / SER Caxias / Divulgação

Mesmo com o susto do time adversário, aos 28, o Caxias abriu o placar. Pela direita, Jhonatan Ribeiro faz o cruzamento rasteiro para área, a bola desvia no meio da área e Fernandinho tocou contra o gol. 1 a 0 para o time grená.

Aos 44, a Ferroviária tentou empatar. Albano chutou de longe e Busatto defendeu para escanteio. Depois disso, o Caxias segurou o adversário e confirmou a primeira vitória como visitante na Série C. Fim de jogo: Ferroviária 0x1 Caxias.

Ficha técnica

Campeonato Brasileiro Série C - 13ª rodada

Ferroviária 0x1 Caxias

Data: 04/07/2026 (sábado)

Horário: 20h30min

Local: Fonte Luminosa, em Araraquara (SP)

Ferroviária-SP

Denis; Felipe Rodrigues, Guilherme Ferreira, Zé Vitor (Fernandinho, 10/2º) e Ricardinho (Rafael Carrilho, 23/2º) ; Alencar, Albano, Eduardo; Alisson (Thiago, 10/2º), Denilson (Douglas Skilo, 23/2º) e Fau (Vinni Faria, 33/2º). Técnico: Rogério Corrêa.

Caxias

Busatto; Felipe Albuquerque, Ianson, Moraes e Roberto; Breno Santos, Matheus Nunes (Windson, 37/2º) e Marcelo Freitas (Vitor Gabriel, 37/2); Calyson (Victor Sá, 27/2º), Jhonatan Ribeiro (Vitor Feijão, 44/2º) e Gaspar (Felipe Rangel, 27/2º). Técnico: Marcelo Cabo

Arbitragem

Hieger Cardoso, auxiliado por Felipe de Oliveira e Ricardo de Souza (trio mineiro). Quarto árbitro: Leonardo de Abreu Lima-SP.

Cartões amarelos: Matheus Nunes (C)