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No interior paulista
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Caxias vence a Ferroviária, alcança primeira vitória como visitante e volta ao G-8 na Série C

Em confronto direito pela classificação, o time grená fez 1 a 0, em Araraquara, e encerrou jejum de três partidas sem ganhar na competição nacional

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Eduardo Costa

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