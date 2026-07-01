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Caxias sofre gol no fim, empata com o lanterna no Centenário e fica fora do G-8 da Série C

Felipe Rangel marcou de pênalti aos 30 minutos do segundo tempo, mas equipe grená acabou levando o gol da igualdade nos acréscimos.

Tiago Nunes

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