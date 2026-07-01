Caxias sofre gol no fim, empata com o lanterna no Centenário e fica fora do G-8 da Série C

Caxias fez pouco e empatou a segunda seguida em casa. Luiz Erbes / SER Caxias,Divulgação

Sob uma forte neblina e com uma temperatura de 10 ºC, o torcedor do Caxias foi ao Estádio Centenário na noite desta terça-feira (30) acompanhar o time pela 12º rodada da Série C do Brasileiro. E saiu frustrado.

O Grená sofreu além da conta diante do lanterna da Terceira Divisão Nacional. O time de Marcelo Cabo saiu na frente com gol de Felipe Rangel, de pênalti, mas recuou e viu o Anápolis igualar aos 49 minutos. Com o segundo empate seguido como mandante, o time segue fora do G-8, com 17 pontos.

Na próxima rodada da competição, o Caxias pegará o avião para enfrentar a Ferroviária, no interior paulista. Sábado (4), às 20h30min, a equipe da Serra joga fora de casa.

Goleiros protagonistas

Com dois minutos de jogo, o Caxias já tentava surpreender o time de Goiás. Calyson saiu do meio da neblina para aparecer dentro da grande área. O atacante Grená recebeu livre e finalizou alto demais. Dez minutos depois, o time de Marcelo Cabo teve uma falta frontal em cima de Calyson, na meia-lua da grande área. Ravanelli soltou uma pancada e a bola passou como uma flecha perto da trave esquerda do goleiro Victor Hugo.

Na metade dos 45 minutos iniciais, o técnico Marcelo Cabo teve que substituir o camisa 10 Ravanelli depois dele cometer uma falta e levar amarelo. O jogador sentiu a coxa e deu lugar ao meia João Lucas.

A primeira chance de gol do Anápolis veio aos 28 da etapa inicial, em uma falta na diagonal. O lateral Leonan soltou uma pancada e Busatto salvou o Grená de manchete, junto a trave. Mesmo com a visão prejudicada pela densa neblina, o camisa 1 do Caxias mostrou estar com reflexo em dia. E o lanterna foi gostando do jogo. Leonan teve uma nova oportunidade, mas desta vez com a bola rolando. Em um chute rasteiro da entrada da meta, o goleiro Grená evitou o gol.

O gol Grená quase saiu aos 43 minutos. João Lucas arriscou de longe e o goleiro Victor Hugo fez uma grande defesa. Na sequência, a bola tomou altura e Vitor Feijão tentou de cabeça, mas o travessão impediu o gol. No segundo rebote, o goleiro abafou o chute de Calyson. Ao apito do árbitro para o intervalo, vaias da torcida no Centenário.

Gol e empate no fim

No recomeço da partida uma boa notícia. A neblina se dissipou e o Caxias começou pressionando, porém não conseguiu acertar o gol até os 15 minutos. A primeira chance clara da etapa final veio de Calyson. Ele foi conduzindo na entrada da área e, de perna esquerda, finalizou forte perto da trave, mas a bola se perdeu na linha de fundo, aos 20 minutos. Mas a melhor oportunidade viria no minuto seguinte com Gaspar. Calyson atravessou uma bola da direita e ela foi cair, na esquerda, nos pés de Gaspar. Sozinho, o camisa 9 finalizou nas mãos do goleiro adversário.

Aos 28 minutos, o árbitro marcou pênalti para o Caxias. Depois de uma finalização de Gaspar, o goleiro deu rebote e João Lucas bateu no alto e a bola foi cortada pelo lateral Leonan. Na cobrança, Felipe Rangel bateu no meio e o goleiro caiu para esquerda, festa no Centenário. Caxias 1 a 0 no lanterna da Série C.

Nos instantes finais, o Anápolis pressionou e o Caxias enfrentou dificuldades. Aos 49 minutos um duro golpe. Fernandinho bateu de bico, na entrada da área e a bola foi na gaveta do goleiro Busatto, que nada conseguiu fazer. E o jogo terminou tudo igual, 1 a 1, com mais vaias da torcida Grená.

FICHA TÉCNICA

12ª Rodada Série C do Brasileiro

Caxias 1x1 Anápolis

Estádio Centenário - Terça-feira (30)

CAXIAS

Busatto; Felipe Albuquerque (Vitor Gabriel, 18/2º); Ianson, Maurício e Roberto (Vitinho, 32/2º); Grigor (Breno Santos, intervalo), Marcelo Freitas e Ravanelli (João Lucas, 22/1º); Calyson, Vitor Feijão (Felipe Rangel, 18/2º)e Gaspar. Técnico: Marcelo Cabo

ANÁPOLIS

Victor Hugo; Rubinho, Rafael Costa, Igor Souza e Leonan; Kauan Martins, Giva (Gonzalo, 22/2º) e Juninho; Kaik (Fernandinho, 35/2º), Rodriguinho (Mila, 22/2º) e Gustavo Henrique. Técnico: Roberto Fernandes

Arbitragem: Denis da Silva Ribeiro Serafim auxiliado por Rondinelle dos Santos Tavares e Maria De Fatima Mendonça Da Trindade.

Gol: Felipe Rangel (C), de pênalti, aos 31min, e Fernandinho (A), aos 49min, no segundo tempo.

Cartões amarelos: Ravanelli (C), Maurício (C), Grigor (C), Kauan Martins (A), Ianson (C), Kaik (A), Mila (A), Fernandinho (A).