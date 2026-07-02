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Caxias segue sem seu artilheiro para jogo pela Série C fora de casa

Centroavante teve um edema muscular no adutor esquerdo no duelo contra o Maringá

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Rafael Rinaldi

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