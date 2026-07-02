Caxias segue sem seu artilheiro para jogo pela Série C fora de casa

Salatiel é o goleador grená na temporada. Porthus Junior / Agencia RBS

O técnico Marcelo Cabo terá problemas para escalar o Caxias no duelo válido pela 13ªrodada da Série C diante da Ferroviária. O principal desfalque da equipe continuará sendo o artilheiro Salatiel.

O camisa 9 apresentou um edema muscular no adutor esquerdo no empate com o Maringá. Desde então, vem fazendo tratamento conservador no departamento médico. Ele não conseguiu se recuperar a tempo da viagem até São Paulo e seguirá como desfalque.

Leia Mais Fora do G-8, saiba qual é a projeção para o Caxias obter a classificação na Série C

Sem o camisa 9, autor de seis gols e três assistências na competição, o técnico Marcelo Cabo poderá manter Gaspar entre os 11 iniciais ou promover a entrada de Felipe Rangel ao time. O atacante marcou o gol grená no empate com o Anápolis, em cobrança de pênalti.

O volante Matheus Nunes retorna de suspensão e será titular no sábado (4). Os outros desfalques ficam por conta dos atletas que receberam o terceiro cartão amarelo e estão suspensos: Maurício, Grigor e Ravanelli. O meia, inclusive, tem suspeita de lesão na coxa e aguarda resultados dos exames médicos. Moraes na zaga e Breno Santos e João Lucas no meio devem ser as outras novidades.

E assim o Caxias se encaminha para enfrentar a Ferroviária com: Busatto; Felipe Albuquerque, Ianson, Moraes e Roberto; Breno Santos, Matheus Nunes e João Lucas; Calyson, Vitor Feijão e Felipe Rangel (Gaspar).