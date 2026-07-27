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Caxias perde titular para a partida contra o Itabaiana 

Elenco grená se reapresentou na tarde desta segunda-feira (27) após a derrota para o Botafogo-PB

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Rafael Rinaldi

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