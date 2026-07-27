Caxias perde titular para a partida contra o Itabaiana 

Roberto terá que cumprir suspensão diante do Itabaiana. Vitor Soccol / SER Caxias/Divulgação

A derrota para o Botafogo-PB no domingo (26) trouxe reflexos negativos ao ambiente grená na reta final da primeira fase da Série C do Brasileiro. O time de Marcelo Cabo se manteve fora da zona de classificação, o que aumentou a pressão sobre o trabalho do treinador.

Além disso, o time perdeu mais um atleta titular para o próximo e importante desafio, diante do Itabaiana, no dia 9 de agosto. Autor da assistência para o gol sobre os paraibanos, o lateral-esquerdo Roberto recebeu o terceiro cartão amarelo e será desfalque. Victor Sá será o seu substituto.

Já o centroavante Salatiel, com pubalgia, e os meia Matheus Anjos, Ravanelli e Luis Fernando, todos entregues ao departamento médico, seguem sendo avaliados até o dia do confronto.

O elenco do Caxias voltou aos treinamentos na tarde desta segunda-feira (27).