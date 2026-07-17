Caxias perde jogo-treino para o Inter em preparação para próxima rodada da Série C

Caxias volta à campo no dia 26 de julho. Vitor Soccol / S.E.R. Caxias / Divulgação

O Caxias realizou, nesta sexta-feira (17), um jogo-treino diante do Inter, no estádio Beira-Rio e foi derrotado pelo placar de 4 a 0. A atividade, com portões fechados, teve dois tempos de 45 minutos e um de 30 e serviu para o técnico Marcelo Cabo observar o elenco grená. Os gols colorados aconteceram no segundo tempo e final da terceira etapa.

O jogo-treino também foi uma preparação para jogar pela Série C, no domingo (26), às 18h30min, diante do Botafogo-PB. No entanto, três titulares no empate contra o Floresta foram preservados. O lateral-direito Felipe Albuquerque com uma pancada na costela, o zagueiro Moraes, com dores na coxa, e o centroavante Salatiel que segue sendo acompanhado com uma pubalgia.

O time que iniciou teve: Busatto; Vitor Gabriel, Ianson, Maurício e Roberto; Breno Santos, Marcelo Freitas e Matheus Anjos; Calyson, Jhonatan Ribeiro e Gaspar. Para o segundo tempo, entrou Vitor Feijão no lugar de Calyson.

Os outros atletas entraram no decorrer da atividade: Gabriel Toebe, Ronei, João Luft, Windson, Vitinho; Matheus Nunes, Grigor, João Lucas, Kaio e Felipe Rangel.

Neste sábado (18), o elenco treina pela manhã e folga no domingo (19). Segunda-feira (20), as atividades voltam com foco total na partida pela 15ª rodada da Série C diante do Botafogo-PB. O time grená está na 9ª colocação com 21 pontos.