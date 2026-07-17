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Caxias perde jogo-treino para o Inter em preparação para próxima rodada da Série C

Técnico Marcelo Cabo teve ausência de titulares e observou 22 jogadores na atividade realizada no Beira-Rio

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Eduardo Costa

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