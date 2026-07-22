Caxias negocia com centroavante que foi algoz grená na Série C de 2025

Quirino marcou o gol da vitória do Londrina contra o Caxias no quadrangular da Série C do ano passado. Porthus Junior / Agencia RBS

O Caxias está em processo final de negociação e encaminhado com o centroavante Quirino, 32 anos. O jogador defendeu o Santa Cruz neste ano, mas entrou com um processo de rescisão contratual por decisão judicial. O desligamento foi confirmado pelo Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) no início da tarde desta quarta-feira (22).

No início de julho, o atacante ingressou com uma ação trabalhista contra o clube pernambucano e obteve decisão favorável nesta terça-feira (21). Segundo o ge.globo, a Justiça do Trabalho reconheceu a rescisão indireta do contrato e determinou a liberação do vínculo federativo junto à CBF.

A liminar foi assinada pelo juiz Leonardo Pessoa Burgos, da 2ª Vara do Trabalho de Recife, ao constatar descumprimento de obrigações contratuais. O valor da causa é estimado em R$ 1,15 milhão.

Na ação, Quirino cobra o pagamento do salário de maio, três parcelas de direitos de imagem referentes a fevereiro, abril e maio, além de dois meses de auxílio-moradia. O atacante também solicita a regularização dos depósitos do FGTS.

Quirino chegou ao Santa Cruz no início da temporada, somou 20 jogos, cinco gols e uma assistência. Em 2025, atuou pelo Londrina, conquistando o acesso à Série B, com 14 partidas, 11 como titular, e três gols, dois deles contra o Caxias no quadrangular decisivo. Um no jogo de ida, no empate em 1 a 1, no Paraná. Outro no confronto de volta no Estádio Centenário, e vitória do Londrina por 1 a 0.

Ele também soma passagens por Foz do Iguaçu, Sergipe, Operário-PR, Ypiranga, Avaí, Novorizontino, Ituano, Mirassol e Ferroviária-SP. No Ypiranga, foram três anos: 2019 a 2021. No último ano, fez 10 gols em 10 jogos na Série C.