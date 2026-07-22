Esportes

Camisa 9
Notícia

Caxias negocia com centroavante que foi algoz grená na Série C de 2025

Aos 32 anos, o atacante estava no Santa Cruz. No ano passado, ele defendeu o Londrina e fez dois gols contra o time grená no quadrangular decisivo

Adicione GZH como fonte preferencial no Google

Eduardo Costa

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS