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Caxias leva a virada do Botafogo-PB e permanece fora do G-8 da Série C

Grená saiu de campo vaiado e técnico Marcelo Cabo vê pressão aumentar faltando quatro rodadas para o fim da primeira fase

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Rafael Rinaldi

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