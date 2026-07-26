Caxias leva a virada do Botafogo-PB e permanece fora do G-8 da Série C

O Caxias voltou a decepcionar o torcedor e sofreu a virada para o Botafogo-PB, no Estádio Centenário, pela 15ª rodada da Série C. Derrota por 2 a 1 que manteve o Grená fora da zona de classificação.
Na próxima rodada, o time de Marcelo Cabo visita o Itabaiana, no dia 9 de agosto. A derrota aumentou a pressão no trabalho do treinador.
Gol no fim
Sem Matheus Anjos e Salatiel, entregues ao Departamento Médico, Marcelo Cabo mandou a campo João Lucas no meio e promoveu a estreia de Quirino com a camisa 9.
Os primeiros arremates a gol foram do Caxias, ambos de fora da área, com Marcelo Freitas e Breno Santos que pararam nas mãos de Luiz Daniel.
Os paraibanos ameaçavam apenas em cobranças de faltas erquidas pra área pelo experiente Nenê, de 45 anos. Mas quem foi letal na bola parada foi Breno Santos. Aos 40, Roberto cobrou escanteio com precisão no meio da área e o volante grená desviou de cabeça para fazer o 1 a 0.
Virada
Logo aos três minutos da etapa final o Grená deixou de marcar o segundo. João Lucas rolou para Marcelo Freitas que deixou Jhonatan Ribeiro sozinho com o goleiro; mas o atacante bateu em cima de Luiz Daniel.
Aos oito, Nenê arriscou de longe sobre o gol de Busatto, para vais do torcedor do Caxias. Aos 19, Jhonatan Ribeiro passou pro meio da área e Marcelo Freitas parou no goleiro Luiz Daniel.
Com as mudanças promovidas por Marcelo Cabo, o Caxias recuou e viu o Botafogo fazer a virada. Primeiro aos 31, num lançamento do meio-campo de Lucas Cândido que Ianson tentou cortar, mas encobriu o goleiro Busatto, que estava fora do gol; e quatro minutos depois, Nenê bateu forte da entrada da área, o goleiro grená deu rebote e Rodolfo fez o 2 a 1.
Ficha técnica
Caxias 1x2 Botafogo-PB
15ª rodada da Série C
Estádio Centenário
CAXIAS: Busatto; Felipe Albuquerque; Ianson, Moraes e Roberto (Victor Sá, 15/2º); Breno Santos (Grigor, 28/2º), Marcelo Freitas e João Lucas (Matheus Nunes, 15/2º); Calyson (Dentinho, 15/2º), Jhonatan Ribeiro e Quirino. Técnico: Marcelo Cabo
BOTAFOGO-PB: Luiz Daniel, Diogo Mateus (Léo Pereira, 27/2º), Saimon, Igor Morais e PK (Bull, int.); Jhonata Varela (Lucas Cândido, 14/2º), Igor Maduro e Nenê; Rodolfo, Dudu Hatamoto (Thalysson, 38/2º) e Kayon (Giovanni, 14/2º). Técnico: Marcelo Fernandes
Gols: Breno Santos (C), aos 40 minutos, no primeiro tempo. Ianson (contra), aos 31, e Rodolfo (B), aos 35, no segundo.
Cartões amarelos: Roberto, Breno Santos (C). PK, Saimon, Rodolfo (B).
Arbitragem: Marcello Ruda Neves Ramos da Costa, auxiliado por Lucas Costa Modesto e Renato Gomes Tolentino (trio do Distrito Federal). Quarto árbitro: Rodrigo Brand da Silva-RS.