Caxias inicia venda de ingressos para jogo contra o Botafogo-PB

O Caxias enfrenta o Botafogo-PB no próximo domingo (26), às 18h30min, no Estádio Centenário, pela 15ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro.
Os ingressos já estão à venda e custam R$ 50 em qualquer setor. Para essa partida, sócios em dia poderão comprar quantos ingressos desejarem para acompanhantes no valor de R$ 25 cada. A promoção é válida até a hora do jogo e as compras podem ser feitas em qualquer ponto de venda.
Para acessar o estádio, todos os torcedores devem realizar o cadastramento facial no site da Minha Entrada ou diretamente pelo aplicativo de sócios da S.E.R. Caxias.
Segue ativa também a promoção “Futuro Grená”: crianças e adolescentes de 12 a 18 anos incompletos podem entrar gratuitamente, mediante cadastro e registro de reconhecimento facial na Sala de Sócios.
Na tabela, o Caxias ocupa a 9ª posição com 21 pontos, enquanto o Botafogo-PB é o 6º colocado, com 22.
Confira abaixo o serviço de jogo completo:
Caxias x Botafogo-PB - 15ª Rodada Série C
26/07/2026 – Domingo
18h30min – Estádio Centenário
PLANOS DE SÓCIO – A PARTIR DE R$ 30,00
INGRESSOS
ACOMPANHANTE DE SÓCIO (MANDANTE) - R$ 25,00/CADA - SÓCIO PODERÁ COMPRAR QUANTOS INGRESSOS QUISER
ARQUIBANCADA (MANDANTE E VISITANTE) – R$ 50,00
MEIA-ENTRADA (MANDANTE E VISITANTE) – R$ 25,00*
SOCIAL E CADEIRAS (MANDANTE) – R$ 50,00
INFORMAÇÕES PARA ACESSO AO ESTÁDIO
ABERTURA DOS PORTÕES: (16h30)
– Sócio (estar em dia com as mensalidades e COM A FACIAL CADASTRADA NO APLICATIVO);
– O Sócio não poderá se deslocar para outro setor que não seja o seu, conforme definido na categoria de associação;
– Crianças de 11 anos ou menos: isento (acompanhado de responsável);
– Chegue cedo e evite filas para acessar ao Estádio.
*Estudantes: Conforme lei nº 12.933 de 26/12/2013, é obrigatória a apresentação da Carteira Nacional de Estudante (UNE, ABES e ANPG) e de um documento de identidade na COMPRA e no ACESSO ao estádio. Torcedores que não possuírem a documentação necessária não poderão acessar o estádio com a meia-entrada.
– Formas de pagamento e taxas:
Compras presenciais:
Dinheiro em espécie – Sem taxa adicional.
Pix ou Cartão (débito/crédito) – acréscimo de 10% sobre o valor do ingresso.
Compras online pelo site:
Acréscimo de 15%, incluindo custos operacionais da plataforma.
PONTOS DE VENDA
Site Minha Entrada: https://minhaentrada.com.br/evento/ser-caxias-x-botafogo-pb-brasileirao-serie-c-29386
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