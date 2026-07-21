Esportes

15ª rodada
Notícia

Caxias inicia venda de ingressos para jogo contra o Botafogo-PB

Partida será no próximo domingo (26), às 18h30min, no Estádio Centenário

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Eduardo Costa

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