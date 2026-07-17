Caxias inicia conversas e busca assegurar permanência do goleiro Busatto para 2027

Goleiro Busatto é titular do Caxias na Série C. Porthus Junior / Agencia RBS

A temporada de 2026 ainda está em andamento, mas o Caxias já projeta o futuro e tem uma prioridade definida para 2027: renovar o contrato do goleiro Busatto, de 35 anos. Contratado em março, o camisa 1 rapidamente conquistou espaço e se firmou como titular da equipe grená.

Desde a sua chegada, Busatto disputou 20 partidas pelo Caxias, sendo 14 delas pela Série C do Campeonato Brasileiro. Com atuações seguras e regularidade, o goleiro se tornou uma das peças de confiança da comissão técnica e da diretoria.

— Esses dias, eu fui conversar com o Busatto, já até adiantando para vocês, já pensando em renovação. Uma conversa preliminar ainda. Estamos muito felizes com o trabalho dele. Alguns jogadores têm empresário e outros gostam de negociar direto. O Busatto é um cara que gosta de negociar direto — revelou o executivo Farnei Coelho.

Revelado pelas categorias de base do Grêmio, Busatto acumulou experiências por Náutico, América-RN, Atlético-GO, Aparecidense, Sampaio Corrêa, Ituano e CSKA Sofia, da Bulgária. Pela equipe búlgara, disputou 204 partidas e se tornou o estrangeiro com mais atuações na história do clube.

O experiente goleiro tem feito boas atuações no Caxias e pode despertar interesse de outros clubes. Recentemente, surgiu uma especulação do Fortaleza.

— Estava conversando com ele e eu perguntei se tem aparecido muita coisa. Ele disse, não, teve uma sondagem, alguma coisa, chegou por terceiros do Fortaleza. Então, ligamos para o diretor do Fortaleza. Ele disse que tinha cinco goleiros, não faz nenhum sentido — afirmou Farnei, que completou sobre a possível renovação: