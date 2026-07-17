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Caxias inicia conversas e busca assegurar permanência do goleiro Busatto para 2027

Aos 35 anos, jogador é titular absoluto do time treinado por Marcelo Cabo. Departamento de futebol busca a renovação contratual para a próxima temporada

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Eduardo Costa

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