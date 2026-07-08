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Caxias espera contar com novo reforço para a partida contra o Floresta, mas ele deixa treino mais cedo

Expectativa era de que atacante pudesse ser relacionado pela primeira vez para os jogos da equipe na competição nacional. No entanto, na primeira atividade com bola, na terça-feira (7), o jogador acusou dores musculares

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Rafael Rinaldi

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