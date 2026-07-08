Caxias espera contar com novo reforço para a partida contra o Floresta, mas ele deixa treino mais cedo

Dentinho foi a primeira contratação do Grená na janela de julho. Raphael Silvestre / Guarani FC/Divulgação

O primeiro reforço contratado pelo Caxias na janela de julho foi o atacante Dentinho, de 29 anos. O jogador já realizou exames médicos, assinou contrato até o fim da competição e passou a treinar com o elenco de Marcelo Cabo na terça-feira (7).

A expectativa no Estádio Centenário era de que a nova contratação já pudesse ficar à disposição para a partida deste sábado (11), quando o Grená recebe o Floresta, pela 14ª rodada. Ele precisará ter o nome publicado no BID da CBF até sexta-feira (10). No entanto, Dentinho deixou o gramado com dores musculares.

Sua última partida oficial foi no dia 19 de abril, pela 3ª rodada da Série C, no empate em 1 a 1 do Guarani, seu antigo clube, com o Itabaiana, quando entrou aos 26 do segundo tempo.

Na atual temporada, Dentinho entrou em campo apenas sete vezes. A passagem dele pelo Guarani se resume a 13 partidas e um gol, marcado no ano passado.

Além do atacante, pelo menos mais dois reforços serão contratados para suprir carências no elenco de Marcelo Cabo.

— A gente tem muita convicção que nós vamos classificar e aí não podemos ter esse problema, de ter um jogador suspenso e não ter como repor diante de uma estratégia de jogo que se encaixou. Vamos dar uma analisada nisso para a sequência, que será muito forte — projetou o treinador do Caxias.