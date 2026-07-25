Esportes

Reta final
Notícia

Caxias enfrenta o Botafogo-PB em confronto direto pelo G-8 da Série C 

Time do técnico Marcelo Cabo terá jogo decisivo na briga pela classificação. Confronto acontece neste domingo (26), às 18h30min, no Estádio Centenário 

Adicione GZH como fonte preferencial no Google

Eduardo Costa

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS