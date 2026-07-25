Caxias enfrenta o Botafogo-PB em confronto direto pelo G-8 da Série C 

Caxias, do técnico Marcelo Cabo, busca voltar a vencer em casa na Série C. Porthus Junior / Agencia RBS

Caxias e Botafogo-PB estão separados por um ponto na tabela de classificação. Os dois brigam pelo G-8 e se enfrentam, neste domingo (26), às 18h30min, no Estádio Centenário, pela 15ª rodada da Série C do Brasileiro. Chance para o time grená voltar a vencer em casa.

Os últimos três jogos no Centenário foram com empates. Ainda assim, o time está invicto nos seus domínios e tem uma das melhores campanhas como mandante.

— É um jogo muito importante. Um confronto direto pelo G-8, um jogo de seis pontos. A gente pega o Botafogo, que vem num bom momento de recuperação dentro da competição. Está numa sequência boa e com alguns jogos de invencibilidade — comentou o técnico Marcelo Cabo, que completou:

— Trabalhamos bastante, sabendo que é um jogo que tem uma equipe com jogadores experientes, qualificados, um treinador que foi o último campeão da competição. Mas jogamos em casa. A gente está há 11 jogos invictos no Centenário. Sabemos da força do Caxias em casa, a força do nosso torcedor.

O Botafogo-PB chega ao duelo contra o Caxias embalado por uma sequência positiva. São quatro vitórias seguidas na Série C e, nos últimos seis jogos, cinco vitórias e um empate, um aproveitamento de 88,8%. A campanha fez a equipe paraibana saltar para a 6ª posição na tabela e se consolidar na briga por uma vaga no G-8.

— A chegada do Marcelo Fernandes fez a equipe evoluir. Tem um jogador como o Nenê, que precisamos ter muito cuidado, principalmente nas bolas paradas, na questão de organização. Tem o Henrique Dourado na frente que é um camisa 9 artilheiro. Tem um goleiro muito bom que é o Luiz Daniel, que foi meu atleta. Uma zaga muito consistente. É um time muito bom, mas eu confio muito na minha equipe — reforçou Marcelo Cabo.

Preparação

Após o empate sem gols com o Floresta, o Caxias teve duas semanas para descansar e trabalhar ajustes. Nesse período, realizou um jogo-treino contra o Inter. O principal objetivo é ganhar efetividade no setor ofensivo, transformando as chances criadas em gols para conquistar a vitória diante do Botafogo-PB.