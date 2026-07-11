Caxias empilha chances desperdiçadas e fica no empate sem gols com o Floresta pela Série C

Calyson acertou a trave na primeira etapa. Porthus Junior / Agencia RBS

Faltou efetividade mais uma vez. Com uma grande atuação do goleiro Dheimison, duas bolas na trave e muitas outras oportunidades perdidas, o Caxias ficou no 0 a 0 com o Floresta, neste sábado (11), no Estádio Centenário.

O resultado deixa a equipe grená com 21 pontos, momentaneamente na quinta colocação. Com o restante da 14ª rodada, o Caxias precisará secar os adversários para permanecer dentro do G-8.

Com mais uma folga estendida na tabela de jogos, o Grená só volta a jogar no dia 26, domingo, quando recebe o Botafogo-PB, às 18h30min, no Estádio Centenário.

Na escalação da equipe, Marcelo Cabo apresentou novidades. Além das manutenções do zagueiro Moraes e do volante Breno Santos, o treinador teve o retorno do centroavante Salatiel e trouxe Matheus Anjos para ser o armador da equipe. Com a bola rolando, o Caxias começou pressionando o Floresta. Em uma sequência de cruzamentos para a área, a defesa visitante levou a melhor.

A primeira chance clara veio aos 16 minutos, em chute de Marcelo Freitas. A bola desviou em Islan e acertou a rede pelo lado de fora. Mesmo com o controle da posse de bola, o Caxias tinha dificuldades de encontrar espaços para finalizar.

A partir dos 26 minutos, o cenário mudou, e o Caxias passou a empilhar chances. Em cruzamento de Jhonatan Ribeiro, Ianson desviou de cabeça e Dheimison fez a defesa. Cinco minutos depois, em roubada de bola no ataque, Salatiel limpou o zagueiro, mas preferiu tocar para Calyson que, sem ângulo, chutou forte e acertou a trave.

Aos 34, outra boa chegada grená. Marcelo Freitas recebeu na entrada da área, puxou para o pé esquerdo e arriscou o chute rasteiro. Outra vez, a bola raspou na trave esquerda e saiu.

Com um jogo mais dinâmico e com velocidade pelos lados do campo, o Caxias teve outra chance em cabeçada sobre o gol de Ianson. No lance seguinte, Dheimison salvou no cabeceio de Matheus Anjos. Aos 40, nova jogada dentro da área e Salatiel desviou sobre a meta. Sem o gol, o time grená saiu de campo com o 0 a 0 no placar.

SEGUNDO TEMPO

Com a mesma formação, o Caxias voltou do vestiário repetindo o ímpeto ofensivo. Aos oito minutos, Marcelo Freitas arriscou de fora da área e a bola passou perto da trave. Era um jogo de ataque contra defesa, e o time da casa insistia, sem conseguir ser efetivo. Ianson teve a chance de finalizar na entrada da área, mas bateu nas mãos de Dheimison.

Aos 18 minutos, foi a vez de Breno Santos arriscar de muito longe e obrigar o goleiro do Floresta a fazer bela defesa no ângulo.

Em busca de alternativas para chegar ao gol, Cabo promoveu quatro trocas. Além do zagueiro Maurício, na vaga de Moraes, lesionado, foram três trocas no setor ofensivo. João Lucas, Gaspar e Felipe Rangel entraram nos lugares de Matheus Anjos, Calyson e Jhonatan Ribeiro.

Aos 31, após lindo drible de Gaspar, o atacante rolou para João Lucas, que chutou cruzado para fora. Outra boa chance desperdiçada. A blitz ofensiva continuava e Dheimison fez duas novas defesas em chutes rasteiros de Breno Santos e Gaspar, aos 39.

No último minuto do tempo normal, Gaspar ganhou a jogada pelo lado esquerdo e cruzou para Salatiel cabecear firme. Dheimison fez outro milagre.

Sem forças e novamente errando nas conclusões, o Caxias empatou pela terceira vez seguida no Estádio Centenário.

FICHA TÉCNICA

Série C - 14ª rodada

Caxias x Floresta

Estádio Centenário

Caxias

Busatto; Felipe Albuquerque, Ianson, Moraes (Maurício, 25/2º) e Roberto (Victor Sá, 29/2º); Breno Santos, Marcelo Freitas e Matheus Anjos (João Lucas, 25/2º); Calyson (Felipe Rangel, 25/2º), Jhonatan Ribeiro (Gaspar, 25/2º) e Salatiel. Técnico: Marcelo Cabo.

Floresta

Dheimison; Eliandro (Cedric, 40/2º), Islan, Eduardo, Valdo e Caíque; Jhony Douglas, Nonato (Danrley, 40/2º), Garraty (Matheuzinho, 12/2º); João Celeri (Gustavinho, 12/2º) e Matheus Martins (Rafinha, 32/2º). Técnico: Leston Júnior.