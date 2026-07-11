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Caxias empilha chances desperdiçadas e fica no empate sem gols com o Floresta pela Série C

No terceiro tropeço seguido em casa, equipe grená colocou duas bolas na trave e parou no goleiro Dheimison

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Maurício Reolon

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