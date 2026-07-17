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Caxias encara Série C mais equilibrada dos últimos anos e disputa pelo G-8 segue acirrada

Após 14 rodadas, a distância entre o líder e o primeiro time fora do G-8 é de apenas quatro pontos

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Eduardo Costa

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