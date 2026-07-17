Caxias encara Série C mais equilibrada dos últimos anos e disputa pelo G-8 segue acirrada

Caxias está na 9ª colocação com 21 pontos. Porthus Junior / Agencia RBS

Após 14 rodadas disputadas, o equilíbrio é a principal marca da Série C do Campeonato Brasileiro neste ano. Na comparação com as duas últimas edições em que o Caxias participou, a atual apresenta maior competitividade, algo refletido na tabela de classificação.

A distância entre a líder Inter de Limeira e o Caxias, primeiro time fora do G-8, é de apenas quatro pontos. Nas duas edições anteriores, essa diferença era de 12 pontos na mesma altura da competição.

— O troca-troca de pontos, dentro dessa competição, que está tão equilibrada como esse ano, eu acho que é uma coisa natural. Assim como a gente foi lá contra a Ferroviária e venceu, também pode vir algum time aqui e nos ganhar. Precisamos ter como meta, e muito claro isso, a classificação. Corrigir essas questões, principalmente de finalização, eu acho que a gente tem criado — comentou Farnei Coelho, executivo do Caxias.

O Caxias ocupa a 9ª colocação com 21 pontos, apenas um atrás da Ferroviária, equipe que abre o G-8. O rendimento grená é de 50%. Em comparação com as temporadas de 2024 e 2025, esse percentual garantiria presença na zona de classificação tanto na 14ª rodada quanto ao término da primeira fase.

No entanto, mesmo com esse aproveitamento, pelo equilíbrio da competição, atualmente, o time grená estaria fora da próxima fase do torneio.

— O grande objetivo do Caxias, a gente não abre mão disso e acho que a diretoria não abre mão disso, a torcida não abre mão disso, é a classificação. Essas oscilações que estamos tendo, cada vez mais minimizar para que a gente possa chegar próximo nessa reta final.

Para subir na tabela, o Caxias precisa aumentar a efetividade ofensiva. Com 13 gols em 14 partidas, o desempenho no ataque fica abaixo dos números de 2024 e 2025, temporadas em que o clube balançou as redes 14 e 24 vezes, respectivamente, nesse mesmo recorte.

— A nossa defesa é muito segura, se não é a defesa menos vazada do campeonato, está entre as duas três menos vazadas. Ofensivamente, estamos com dificuldade a gente precisa melhorar. Sabemos disso, não é de agora, é algo recorrente. Eu acredito que a ansiedade está atrapalhando um pouquinho a questão das finalizações. Precisamos melhorar as finalizações para que a gente possa ganhar os três pontos e ter um pouco mais de tranquilidade na competição — finalizou o dirigente.

Em números após 14 rodadas

2024

1º - Botafogo-PB - 31 pontos - 73,8%

9º - Remo - 19 pontos - 45,2%

2025

1º- Caxias - 30 pontos - 71,4%

9º - CSA - 18 pontos - 42,9%

2026

1º - Inter de Limeira - 25 pontos - 59,5%

9 - Caxias - 21 pontos - 50%



