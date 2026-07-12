Esportes

Tabela
Notícia

Caxias conhece as datas e horários das últimas rodadas da primeira fase da Série C

Último jogo da etapa classificatória está marcado para 29 de agosto, no Estádio Centenário, contra a Inter de Limeira

Adicione GZH como fonte preferencial no Google

Maurício Reolon

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS