Caxias conhece as datas e horários das últimas rodadas da primeira fase da Série C

Torcida grená ainda verá o time três vezes na primeira fase. Porthus Junior / Agencia RBS

A CBF confirmou as datas e horários das rodadas finais da primeira fase da Série C do Brasileiro. Restando cinco rodadas para o término da etapa classificatória, o Caxias segue na briga pela classificação, com 21 pontos após 14 jogos.

Das últimas cinco partidas grenás, três serão no Estádio Centenário. A próxima será no dia 26 de julho, contra o Botafogo-PB. Depois, enfrenta a Itabaiana, fora de casa, em 9 de agosto. A partir daí, voltam as rodadas semana a semana.

O Caxias fecha sua participação recebendo o Figueirense, no Centenário, em 16 de agosto, visita o Santa Cruz, no Recife, no dia 22, e encara a Inter de Limeira, no sábado, dia 29, com todas as partidas da rodada final no mesmo horário, às 17h.

Últimos jogos

15ª rodada

26/7 (domingo), 18h30min

Caxias x Botafogo-PB

16ª rodada

9/8 (domingo), 18h30min

Itabaiana x Caxias

17ª rodada

16/8 (domingo), 16h

Caxias x Figueirense

18ª rodada

22/8 (sábado), 19h30min

Santa Cruz x Caxias